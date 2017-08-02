Папа — молодым бразильцам: боритесь против коррупции ради нового общества

«Вы — надежда Бразилии и мира, не бойтесь бороться с коррупцией», — пишет Папа Франциск в послании бразильской молодёжи, которая принимала участие в проекте «Путь длиною в 300 лет». Мероприятие было организовано Епископской конференцией Бразилии в честь 300-летия явлений Пресвятой Девы Марии в Апаресиде; проект завершился большим праздником в национальном богородичном святилище в Сан-Паулу.

По этому случаю Святейший Отец подчёркивает, что Пресвятая Богородица являет Собой ценный пример для всех молодых людей и большую помощь на жизненном пути. Для того, чтобы осознать эту истину не требуются долгие размышления; достаточно остановиться и созерцать образ Матери во время паломничества в Апаресиду. Сам Хорхе Бергольо сделал это дважды: в 2007 году на V Конференции стран Латинской Америки и затем в 2013 году, по случаю Всемирного дня молодёжи в Рио-де-Жанейро, в ходе первой международной поездки после избрания на Папский престол.

Папа благодарит молодых бразильцев за их свидетельство веры, за усердие, с которым они решают проблемы повседневной жизни, и призывает их двигаться вперёд на миссионерском пути под защитой Марии, которая даёт надежду всему бразильскому народу:

«Дорогие друзья! Среди неопределённости и неуверенности каждого дня, попадая в сложные ситуации из-за несправедливости, будьте уверены: Мария являет собой знак надежды, вселяющий в вас большое миссионерское рвение. Она знает, с какими проблемами вам приходится сталкиваться. Своим вниманием и материнской заботой Пресвятая Дева даёт вам понять, что вы не одиноки».

Папа призывает бразильскую молодёжь позволить преобразить себя встречей с Матерью Апаресиды, не бояться рисковать в созидании нового общества, проникая силой Евангелия в социальную, политическую, экономическую и университетскую сферы жизни:

«Не бойтесь бороться с коррупцией и не позволяйте ей соблазнить вас! Веря в Господа, присутствие Которого является богатым источником жизни, под покровом Пресвятой Богородицы вы можете заново открыть для себя творчество и силу, чтобы стать главными героями культуры согласия и создавать новые парадигмы, которые будут направлять жизнь Бразилии».

Послание Папы Франциска завершается воззванием:

«Пусть Пресвятая Дева Мария, смело принявшая в юности призыв Бога и помогавшая самым нуждающимся, идёт перед вами и направляет вас на всех путях Господних!»

Источник: Радио Ватикана