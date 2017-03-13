Папа молится о жертвах пожара в детском приюте в Гватемале и призывает прекратить насилие над детьми

Вчера после чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск выразил свою близость к народу Гватемалы в связи с пожаром, вспыхнувшим 8 марта в детском приюте. Огромная скорбь, в которую погрузилась эта центрально-американская страна, оплакивающая в эти дни десятки молодых жертв, — это также страдания Папы, который взывает к Господу, дабы Он «принял их души, исцелил раненых, утешил скорбящие семьи и весь народ». Но не только:

«Я также молюсь и прошу вас молиться со мной обо всех детях, ставших жертвами насилия, жестокого обращения, эксплуатации и войны, — сказал далее Святейший Отец. — Это чума, это скрываемый крик, который должен быть услышан всеми нами, и мы не можем продолжать делать вид, что ничего не видим и не слышим».

Согласно заявлению местных властей, в прошлую среду утром кто-то поджег матрас в секции для девочек в одном из сельских приютов. Пламя быстро распространилось на два общежития, из-за чего десятки детей получили ранения, большинство — ожоги второй и третьей степеней.

В переполненном государственном приюте Вирхен-де-ла-Асунсьон жили дети в возрасте до 18 лет, которых селили там в основном после случаев насилия в семье. Приют был рассчитан на 500 человек, однако в нем на момент инцидента было около 800 детей. Пожар произошел после 15-часового бунта в приюте. Сотни юношей и девушек протестовали против жилищных условий и сексуального насилия со стороны персонала и требовали переселить их в другое место. Много детей, в частности младшего возраста, бежали из приюта из-за издевательств над ними старших подростков.

По материалам Radio Vaticana