Папа: миссия иезуитов из «La Civilta’ Cattolica» подразумевает «беспокойство, незавершенность и воображение»

Папа Франциск встретился с редакцией журнала итальянских иезуитов «La Civilta’ Cattolica», который связан особыми узами с Апостольским Престолом. Аудиенция состоялась по случаю выхода 4000-го номера, в котором было опубликовано написанное от руки приветствие Св. Отца. «La Civilta’ Cattolica» («Католическая культура») основана 167 лет назад и является первым журналом в Италии.

Папа Франциск одобрил идею новых публикаций на испанском, французском, английском и корейском языках, что свидетельствует об открытости этого издания всему миру. Особая миссия журнала, отметил Папа, заключается не только в защите католической веры, но и в свидетельстве о взгляде Иисуса Христа на мир. Святейший Отец остановился на трех ключевых словах, характеризующих эту миссию: беспокойство, незавершенность и воображение. Чтобы строить мосты и осваивать границы, необходимо иметь «неспокойное сердце». Незыблемость доктрины не противоречит поиску, напротив, «прочность веры должна быть вашей поисковой машиной», пожелал Папа редакции журнала. Второе ключевое слово – «незавершенность». Бог всегда нас удивляет, Он непредсказуем, поэтому журналист и публицист «La Civilta’ Cattolica» призван обладать незавершенным, то есть открытым мышлением, руководствуясь пророческим духом Евангелия. Третья характеристика миссии «La Civilta’ Cattolica» — воображение. Сегодня Церковь переживает время распознавания, подчеркнул Папа. «Мудрость распознавания подразумевает неизбежную жизненную двусмысленность. Но необходимо проникнуть в двусмысленность, войти туда, как Господь Иисус сделал, приняв нашу плоть. Закоснелая мысль не может быть от Бога». Тот, у кого есть воображение, сказал далее Папа, «обладает чувством юмора, любит милосердие и внутреннюю свободу».

Источник: Радио Ватикана