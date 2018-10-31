Папа – миссионерам: чувствуйте себя мигрантами

29 октября Папа Франциск встретился в ватиканском Зале консистории с участниками XV Генерального капитула Конгрегации миссионеров Святого Карла Борромео, — сообщает из Ватикана корреспондент русской редакции Vatican News Виктор Владимиров (напомним, что члены этой Конгрегации совершают свое служение также и в России, включая нашу Преображенскую епархию, а ее представитель Павел Пецци возглавляет Архиепархию Божией Матери в Москве — СКГ).

Обращаясь к монашествующим, Епископ Рима отложил в сторону приготовленный текст и говорил экспромтом о злободневных проблемах мира и Церкви, начав с «каравана, который направляется из Гондураса в США»: «Мигрант обычно стремится идти в группе. Иногда он вынужден продвигаться в одиночку, но всё же естественнее быть – в группе, потому что так мигранты чувствуют себя сильнее. И есть община. В футболе существует роль ‘свободного’ игрока, который может двигаться согласно моменту, но у вас нет таких возможностей: ‘свободные’ у вас терпят неудачу. Всегда должна быть община. Всегда нужно быть в общине, потому что ваше призвание предназначено именно для мигрантов, которые собираются в группы. Чувствуйте себя мигрантами. Мигрантами в нужде, мигрантами перед Господом и между собой. Именно поэтому нужно находиться в группе».

Призвав миссионеров рисковать, как это делают мигранты, Папа Франциск отметил, что монашествующие должны учить людей принимать иностранцев, особенно перед лицом неприятия и «многочисленных проявлений торговли людьми». Святейший Отец поделился своим опытом: он также был сыном мигрантов; по его словам, Аргентина – это своеобразный «коктейль миграцонных волн». На протяжении веков мигранты созидали страны, так было и с Европой. Миссионеры должны черпать из собственного опыта пребывания за границей, «что значит быть странниками», и отсюда – как следует принимать беженцев и мигрантов.

Другим важным моментом в жизни монашествующих должна быть молитва, подчеркнул Епископ Рима: нужно «стоять перед Господом и стучать в дверь, как это делает мигрант», дабы получить просимое. Миссия монахов ведёт их туда, где особенно требуется помощь, и поэтому следует неустанно выходить к новым рубежам, к великим целям, никогда не забывая о малых вещах. Господь, отметил Святейший Отец, – это «Бог крестной жертвы», «венца любви», при этом Он заботится о каждом, самом малом человеке и способен распахнуть небесные врата даже перед разбойником.

От монашествующих требуется послушание и готовность однажды попрощаться: порой это нелегко, для этого нужны мужество и святость, «способность уйти, когда того захочет Бог – ради послушания или по другим причинам, либо по вдохновению, которое говорит тебе: ‘Хватит’. Всё это помогает сделать правильный выбор».

Отвечая на вопрос участника встречи, Папа Франциск подчеркнул важность заботы Народа Божьего о своих стариках: «Сегодняшнее общество и современная культура в целом рискует видеть в стариках отбросы. <…> У каждого из нас есть духовные деды и отцы, также и в монашеской общине. Ваш вопрос наводит на размышления: заботится ли ваша конгрегация о своих духовных родителях? Делаете ли вы всё, чтобы они могли жить в общине как можно дольше, или же слишком беспокоитесь о том, чтобы поскорее отправить их в дом престарелых?»