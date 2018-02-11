Папа — миссионерам: благовествуйте с огнём Святого Духа

10 февраля Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с миссионерами из Конгрегации Святых Ран Христовых. Монашествующие приехали в итальянскую столицу из пятнадцати стран мира по случаю Генерального капитула своей общины.

В своём обращении Епископ Рима поблагодарил миссионеров за их самоотверженное служение Евангелию и призвал их постоянно оживлять в сердцах огонь Слова Божьего. В Библии Господь уподобляется огню любви, который покоряет сердца людей не насилием, но уважением их свободы и личного времени. Именно так — кротостью и радостью — возвещал Благую Весть святой Гаспар Бертони, основатель конгрегации: это был стиль благовестия Иисуса Христа.

Папа Франциск отметил, что не всегда миссионеров приветствуют аплодисментами: порой их отвергают, мешают служить, преследуют, заключают в тюрьму или даже лишают жизни. Однако нужно всегда упорствовать в благовестии, иметь терпение и бесстрашие ради свидетельства о Господе Иисусе и о Его слове истины.

Добрый огонь — это огонь Иисуса, Который крестит Духом Святым и огнём, подчеркнул Папа Франциск. Это огонь милосердия, который очищает сердца и разгорелся на Кресте Голгофы, это огонь Святого Духа на Пятидесятницу. Божий огонь отделяет золото от других металлов, то есть помогает отличить то, что вечно, от лишнего и второстепенного. Это также огонь братской любви: «возвещение Евангелия подтверждается свидетельством любви в миссионерской общине». Если среди братьев нет этого огня, воцаряется тьма, холод и одиночество, но там, где он горит, есть и тепло, и свет, и сила, чтобы идти вперед; эти привлекает новые призвания к возвещению Евангелия Иисуса Христа.

Папа Франциск призвал миссионеров нести огонь Божьей любви христианским общинам, особенно людям отверженным, бедным, заключённым, бездомным, мигрантам и беженцам. Особое внимание в этой миссии следует уделять семьям и молодёжи, подчеркнул Святейший Отец.

Святой Гаспар Бертони видел в задании своей конгрегации конкретную помощь поместным епископам в провозглашении Евангелия. Быть миссионерами, посланными Церковью, означает в первую очередь сохранение собственной идентичности, а уже потом деятельность: когда Бог выбирает и призывает к определённой миссии, Он даёт новое имя, создает новые реалии. Поэтому, отметил Папа Франциск, монашествующие должны прежде всего укреплять и хранить единство с Господом, созерцать Его Лик в молитве, распознавать Его в лицах братьев и служить им с любовью.

В конце обращения Епископ Рима благословил миссионеров, вверил их небесному покровительству Пресвятой Богородицы и святого Гаспара Бертони и попросил молиться о нём самом:

«Пусть Господь всегда воспламеняет вашу миссию огнем Святого Духа!»

Источник: Радио Ватикана