Папа — министрантам: служить славе Божьей во всём

Вечером 31 июля Папа Франциск встретился на ватиканской площади Святого Петра с участниками 12-го международного паломничества министрантов, которое проходит в Риме с 30 июля по 3 августа под девизом «Ищите мира и следуйте за ним».

В первой части встречи Папа Франциск ответил на вопросы пяти министрантов из Люксембурга, Португалии, Антигуа и Барбуды, Германии и Сербии. После этого все 60.000 министрантов и аколитов вознесли общую молитву, которую возглавил Святейший Отец, предварив её краткой проповедью.

«Я такой же паломник как и вы, прибывшие из многих стран мира. Нас объединяет вера в Иисуса Христа, мы все идём вместе с Ним, Он — наш мир», — сказал Папа Франциск, передавая слово представителям министрантов.

Юноша из Люксембурга спросил о том, как сделать так, чтобы, передавая друг другу во время Святой Мессы знак мира, мы не забывали о нём и за пределами церкви. Папа ответил: «Поиск мира начинается с мелочей. Например, дома, после ссоры с братьями, что мы делаем — замыкаемся в обиде или пытаемся сделать шаг им навстречу? Умеем ли мы мириться с помощью каких-то небольших уступок?»:

«Готовы ли мы спросить себя в любой ситуации: ‘Что сделал бы Иисус на моем месте?’. Если мы будем делать это и пытаться решительно воплотить в жизнь, мы принесём мир Христа в повседневную жизнь и будем строителями и орудиями мира».

Девушке из Португалии, которая спросила о том, как сочетать духовное созерцание и практическое служением, Папа объяснил, что нам нужно «смиренно стоять перед Богом такими, какие мы есть, не прихорашиваясь и не приукрашаясь, со всеми достоинствами и недостатками, спрашивая Его, как лучше служить Ему и нашему ближнему».

Далее прозвучал вопрос о том, как вернуть Христу и Церкви многих молодых людей, которые больше не участвуют в Святой Мессе. Святейший Отец напомнил о том, что министранты — как и вся молодежь в Церкви — должны быть апостолами, умеющими привлекать других к Иисусу.

«Нет необходимости в словах, гораздо важнее факты, близость, служение. Молодые люди — как и все остальные — нуждаются в друзьях, которые подавали бы хороший пример, которые действуют, не ожидая чего-то взамен. И таким образом вы также покажете, как прекрасна община верующих, ибо Господь обитает среди них».

Девушка из Германии спросила, чем важна вера лично для Папы, в то время как многие говорят, что не нуждаются в Боге. «Вера важна, она дает мне жить, — ответил Святейший Отец. — Я бы сказал, что вера подобна воздуху, которым мы дышим». Бог хочет войти в жизненные отношения с нами, и мы призваны делать то же самое.

«Мы не можем верить в Бога и думать, что мы Его единственные дети! Его единственный Сын — это Иисус, и только потому, что Он Бог. Но среди людей нет единственных детей Божьих. Мы все дети Божьи. Мы призваны формировать семью Бога, то есть Церковь, общину братьев и сестер во Христе».

Последний вопрос задал мальчик из Венгрии: «Мы хотим служить Господу и ближнему. Но делать добро не всегда легко, мы ещё не святые. Как превратить наше служение в конкретные дела милосердия в повседневной жизни и в путь к святости?». Трудно всегда делать добро и становиться святыми, ответил Папа, «и этот путь святости не для ленивых». Чтобы идти к святости, Иисус дал нам простую программу: заповедь любви к Богу и ближнему.

«Чтобы конкретизировать заповедь любви, Иисус показал нам дела милосердия. Это взыскательный путь, но он по силам всем. Достаточно того, чтобы каждый из нас начал спрашивать себя: ‘Что я могу сделать сегодня, чтобы помочь нуждам моего ближнего?’. И не имеет значения, является ли этот ближний другом или незнакомцем, соотечественником или иностранцем. Поверьте мне, поступая так, вы можете стать поистине святыми людьми, которые преображают мир, живя любовью Христа».

В проповеди, произнесённой в конце Литургии Слова, Епископ Рима прокомментировал отрывок из послания св. Павла к Коринфянам, в котором апостол призывает нас делать «всё во славу Божию». Папа напомнил о том, что святой дня, Игнатий Лойола, «будучи молодым солдатом, думал о своей личной славе, однако в нужный момент он был привлечён славой Божьей и осознал, что Бог есть центр и смысл человеческой жизни»:

«Служение славе Божьей во всём, что мы делаем, является решающим критерием для наших действий, высшим синтезом того, что означает жить дружбой с Иисусом. Это указание, которое ведёт нас, когда мы не уверены в правильности того, что нужно делать; это помогает нам распознать голос Бога внутри нас, который говорит нам через совесть, чтобы мы могли различить Его волю. Слава Божья — это стрелка компаса нашей совести».

Источник: Vatican News