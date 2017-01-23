Папа: «мафиозная культура» несовместима с верой

«Общество нуждается в том, чтобы быть исцеленным от бацилл коррупции, вымогательства, торговли наркотиками, оружием, людьми (в том числе детьми, которые принуждаются к рабству)», — отметил Папа Франциск 23 января во время аудиенции для сотрудников итальянского Национального управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

Папа подчеркнул, что «мафиозная культура» и терроризм совершенно противоположны христианской вере и Евангелию и являются проявлениями «культуры смерти». Борьба с ними сложна и рискованна, но, в то же время, насущно необходима. У общества есть большая потребность в том, чтобы освободиться от власти преступных организаций, запятнанных человеческой кровью и ответственных за насилие и угнетение, сказал Папа.

Коррупция, вымогательство, торговля наркотиками и оружием, торговля людьми — это настоящие социальные раны, и одновременно — глобальные вызовы, на которые международное сообщество призвано с решимостью ответить», — сказал Святейший Отец и пожелал, чтобы борьбе с этими явлениями сопутствовало близкое сотрудничество между странами.

Особым образом Папа Римский призвал противостоять торговле людьми и контрабанде мигрантов. «Это очень тяжелые преступления, которые ударяют по самым слабым из слабых». Он подчеркнул, что люди, которые бегут от войн, насилия и преследования, «имеют право получить надлежащее гостеприимство и защиту в странах, которые называют себя цивилизованными».

По мнению Папы Франциска, кроме борьбы с проявлением этих зол, особое внимание должно уделяться также воспитательной работе среди молодежи. К ней призваны семья, школа, христианские общины, спортивные и культурные объединения. Важно, начиная от воспитания совести, направлять людей к честности, миролюбию и солидарности, считает Папа.

По материалам Radio Vaticana