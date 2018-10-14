Папа лишил сана двух чилийских епископов

Папа Франциск лишил статуса клирика двух иерархов из Чили: Франсиско Хосе Кокса Унееуса, бывшего архиепископа Ла-Серена, члена Института Шенштаттских отцов, и Марко Антонио Орденеза Фернандеса, бывшего епископа Икике.

В обоих случаях был применен параграф 21 motu proprio “Sacramentum Sanctitatis Tutela”, вследствие выявленных случаев злоупотреблений несовершеннолетними.

Решение Святейшего Отца не подлежит обжалованию.

Конгрегация вероучения уже проинформировала двух бывших епископов через соответствующее церковное начальство.

Франсиско Хосе Кокс Унееус по-прежнему будет принадлежать к Институту Шенштаттских отцов.

Источник: Vatican News