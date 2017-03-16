Папа: лишать людей работы — это тяжкий грех

15 марта, в конце общей аудиенции, Папа Франциск обратился с особым приветствием к работникам национальной телекомпании «Sky Italia». Святейший Отец высказал пожелание, чтобы «их рабочая ситуация была как можно скорее решена, при соблюдении прав всех сотрудников, особенно их семей». В частности, Папа Франциск сказал:

«Труд наделяет нас достоинством. Правительства и руководители предприятий обязаны делать всё возможное, чтобы каждый человек мог трудоустроиться и таким образом — с высоко поднятой головой — смотреть в лицо другим с достоинством. Те, кто ради экономических махинаций и сомнительных торговых сделок закрывают заводы и предприятия, отнимая у людей рабочие места, совершают тяжкий грех».

Источник: Радио Ватикана