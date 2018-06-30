Папа: Кровь Христова – самый красноречивый знак жертвенной любви

30 июня Папа Франциск принял на аудиенции общества апостольской жизни, женские и мужские монашеские общины и ассоциации мирян, принадлежащие к большой духовной семье Драгоценнейшей Крови Христовой, почитанию которой в Католической Церкви традиционно посвящен июль месяц.

«С самых истоков христианства, — сказал Папа, обращаясь к гостям, — тайна любви, заключенная в Крови Христовой, привлекала многих людей. Ваши святые основатели также взращивали ее почитание, сделав его основой ваших уставов. Они понимали в свете веры, что Кровь Христова – это источник спасения мира. Бог избрал знак крови, потому что никакой иной знак не мог бы столь красноречиво выразить наивысшую любовь в жизни, отданной другим. Эта жертва возобновляется в каждой Евхаристии», – подчеркнул Папа, отметив, что размышления о жертве Христовой побуждает совершать дела милосердия и отдавать нашу жизнь за Бога и братьев. В особенности размышление о тайне Крови, пролитой Иисусом Христом, направляет нас к «тем, кто нуждается во врачевании нравственных и физических страданий, но при этом оставлен лежать на обочине общества потребительства и равнодушия. Именно в этой перспективе становится очевидной важность вашего служения Церкви и обществу», — отметил Папа, обращаясь к монашествующим и мирянам. Святейший Отец предложил обратить внимание на три аспекта, которые помогут в их деятельности и свидетельстве.

Во-первых, это мужество истины, побуждающее бесстрашно утверждать евангельские ценности, говорить с ясностью и не отворачиваться перед лицом нападок на человеческую жизнь с момента зачатия до естественной кончины.

Во-вторых, это внимание ко всем людям, особенно к далеким от Церкви.

В-третьих — способность к коммуникации посредством проповеди, катехизации, углубления Слова Божьего.

«Евангелие и святой Дух пробуждают слова и поступки, которые воспламеняют сердца и помогают открыться Богу и ближнему», — пояснил Святейший Отец. Но главная сила для христианского свидетельства исходит от самого Евангелия: мы уповаем на «любовь с избытком», выраженную в Крови Господа, и эту любовь подчеркивали в своих трудах Святые Отцы Церкви и мистики, от святого Бонавентуры и святой Екатерины Сиенской до подвижника, вдохновившего духовность семьи Драгоценнейшей Крови: святого Гаспара дель Буфало.

Источник: Vatican News