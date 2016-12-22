Папа — конголезским лидерам: прислушайтесь к боли вашего народа

В конце общей аудиенции 21 декабря Папа Франциск обратился к конголезским политикам с призывом увидеть страдания их народа и начать действовать на благо страны, раздираемой насилием. Святейший Отец напомнил о своей недавней встрече в Ватикане с руководством Епископской конференции Демократической Республики Конго.

«Ещё раз горячо призываю всех конголезцев в этот сложный момент их истории быть ремесленниками примирения и мира. Пусть те, кто несёт на себе политическую ответственность, прислушаются к голосу совести, сумеют увидеть жестокие страдания своих соотечественников и примут близко к сердцу стремление к общему благу».

Согласно информации правозащитных групп, по меньшей мере 26 жителей конголезской столицы стали жертвами насилия, вспыхнувшего между силами безопасности и демонстрантами, которые выступали против президента Жозефа Кабилы. Полиция и военные открыли огонь по гражданским лицам; есть опасения, что на самом деле погибших гораздо больше. Столкновения произошли в столице Киншасе, где представители сил безопасности стали арестовывать молодых людей в их домах, в то время как демонстранты подожгли штаб-квартиру партии большинства. Сегодня ожидается возобновление переговоров между правительством и оппозицией, при посредничестве поместной Католической Церкви. Политический тупик вызвал широкие волнения по всей стране, которая остаётся одной из самых бедных и нестабильных в мире.

Источник: Радио Ватикана