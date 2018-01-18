Папа: клерикализм — это карикатура на призвание (+ ФОТО)

17 января, в ходе апостольского визита в Республику Чили, Папа Франциск встретился в кафедральном соборе Сантьяго с епископами страны. В своём обращении к прелатам Святейший Отец отметил, что посвящённые Богу люди, епископы и священники являются составной частью Народа Божьего, но никак не церковной элитой: они призваны служить, а не властвовать; и духовенство не может считать мирян своими слугами или подчинёнными. По словам Папы Франциска, современный «постмодернисткий» клерикализм — это карикатура на призвание: он вредит миссионерской задаче Церкви, ограничивает деяние и горизонты Святого Духа.

Папа Франциск подчеркнул, что епископы должны проявлять к пресвитерам отеческую близость, они призваны заботиться о воспитании и подготовке семинаристов, помогать им становиться прежде всего настоящими пастырями. Миссия пресвитеров должна осуществляться в тесном, братском союзе со всем Народом Божьим, отметил Святейший Отец. Традиции и стиль всякой церковной структуры должны служить эффективными инструментами для возвещения Благой Вести в стране.

В конце своего обращения к пастырям Чили Папа Франциск упомянул о монс. Бернардине Пиньере Карвальо — самом пожилом епископе в мире «как по возрасту, так и по времени хиротонии»: чилийскому прелату 103 года, из которых 60 лет он епископ: монс. Карвальо принимал участие в четырёх сессиях Второго Ватиканского собора и, по словам Папы Франциска, до сих пор обладает «прекрасной, живой памятью».

После встречи с епископами страны Святейший Отец приветствовал в кафедральном соборе Сантьяго делегатов от некатолических Церквей и нехристианских религий.

Источник: Радио Ватикана