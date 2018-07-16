Папа: каждый крещеный должен возвещать Евангелие

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 15 июля Папа Франциск говорил о миссионерском стиле, который должен быть присущ каждому христианину: стержнем этого стиля является Иисус, а лицом — бедность используемых средств, среди которых также готовность быть отвергнутым и потерпеть неудачу, действуя без поддержки и без милостей. Крещёный человек, — сказал он, — который не чувствует необходимости провозглашать Евангелие, возвещать Иисуса, не является подлинным христианином.

Все крещеные призваны провозглашать Евангелие в различных жизненных обстоятельствах, там, где они живут, работают и отдыхают, делая это не как «звезды на гастролях», но опираясь только на слово Иисуса. В полдень 15 июля перед чтением богородичной молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец размышлял о «стиле миссионера», исходя из предлагаемого литургией евангельского отрывка дня, в котором Иисус посылает Двенадцать, по двое, в селения: это своего рода «практика» того, чем они должны будут заниматься после Его Воскресения. Папа указал на два главных аспекта: стержнем и центром миссионерского благовестия является Иисус, а лицом миссионерского стиля — «бедность средств».

У апостолов «нет ничего своего, что они могли бы возвещать», они действуют как посланники Иисуса. И этот эпизод из Евангелия касается не только священников, — подчеркнул Папа, — потому что все крещеные призваны свидетельствовать повсюду Евангелие Христа:

«Также и для нас эта миссия будет подлинной лишь при условии, что в ее осуществлении мы исходим из ее неизменного центра, которым является Иисус. Благовестие — это не инициатива отдельных верующих, групп или даже больших объединений, но миссия всей Церкви, неразрывно связанной с ее Господом. Ни один христианин не провозглашает Евангелие ʺот себяʺ, но только как посланный Церковью, которая получила мандат от Самого Христа. Именно Крещение делает нас миссионерами. Крещеный, который не чувствует потребности проповедовать Евангелие, возвещать Иисуса, не является хорошим христианином».

Средства, которыми Господь наделяет Двенадцать для осуществления их миссии, отмечены критерием сдержанности:

«Учитель хочет, чтобы они были свободными и легкими на подъем, без поддержки и без милостей, уверенными только в любви Посылающего их, сильными только Его словом, которое они идут возвещать. Посох и сандалии являются принадлежностью паломников, потому что они — посланники Царства Божьего, а не всемогущие управляющие, не бессменные чиновники и не звезды, отправившиеся в турне».

В связи с этим Папа упомянул о некоторых святых Римской епархии: о святом Филиппе Нери, святом Бенедикте Иосифе Лавре, святом Алексии, святой Людовикеа Альбертини, святой Франциске Римской, святом Гаспаре дель Буфало и о многих других. «Они не были чиновниками или предпринимателями, — подчеркнул Папа, — но смиренными работниками Царства».

Однако может случиться так, что их не слушают и не принимают. Также этот опыт «неудачи» следует воспринимать как бедность средств:

«История Иисуса, Который был отвергнут и распят, предвосхищает судьбу Его посланника. И лишь если мы будем вместе с Ним, умершим и воскресшим, мы сможем найти в себе мужество для возвещения Евангелия».

Дева Мария, «первая ученица и миссионерка Слова Божьего», «да поможет нам нести послание Евангелия в мир», — заключил Папа. В заключительном приветствии он упомянул молодых поляков из епархии Пельплина, которые прибыли в Италию для участия в курсе духовных упражнений в Ассизи.

(Читайте также полный текст проповеди Папы Франциска в переводе СКГ)

Источник: Vatican News