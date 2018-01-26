Папа: католики и лютеране призваны возвещать главенство Бога в секуляризованном мире (+ ФОТО)

25 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии; встреча прошла по случаю традиционного паломничества лютеран на праздник святого Генриха Уппсальского.

В своём обращении к гостям Святейший Отец отметил, что главным вызовом, стоящим перед экуменизмом, является возвещение главенства Бога, Который явил Себя в Иисусе Христе. Воспоминание 500-летия Реформации в прошлом году стало новой отправной точкой на путях к полному и зримому единству. Епископ Рима отметил три основных аспекта оздоровления исторической памяти христианских Церквей: благодарность, покаяние и надежда.

Лютеране и католики встречались в 2017 году в экуменическом общении, подчеркнул Папа Франциск: переступив через конфликты прошлого, мы осознали, что воспоминание 500-летия Реформации является призывом к совместным действиям перед лицом утраты доверия к христианству. Сегодня католики и лютеране могут вместе исповедовать главенство Бога: именно по этой причине, подчеркнул Папа, мы смогли осуществить экуменическое воспоминание Реформации «не только в прагматическом смысле, но и с глубоким чувством веры в распятого и воскресшего Христа», принимая на себя большую экуменическую ответственность.

Сейчас, отметил Святейший Отец, наши совместные усилия направлены на изучение приоритетного экуменического вопроса: о природе Церкви. Недавно финляндская Комиссия по лютеранско-католическому диалогу подготовила документ «Растущее единство. Декларация о Церкви, Евхаристии и служении», — именно в этом направлении должен продолжаться экуменический диалог, подчеркнул Епископ Рима. Достигнутое согласие по фундаментальным аспектам доктрины оправдания «должно становиться неотъемлемой частью повестки дня экуменических встреч».

В конце своего обращения к лютеранам Финляндии Папа Франциск подчеркнул, что Неделя молитв о христианском единстве напоминает нам о ситуации нужды и лишений, в которой теперь оказались очень многие люди: именно к ним мы должны направлять наши стопы. Святейший Отец призвал молиться Иисусу, дабы «мы, христиане, могли быть орудием Его мира» и вместе работать «среди разделённых народов» как служители Его «исцеляющей и примиряющей» любви.

Источник: Радио Ватикана