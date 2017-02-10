Папа: католическое образование призвано открывать горизонты трансцендентности

Утром 9 февраля Святейший Отец встретился с участниками пленарного заседания ватиканской Конгрегации католического образования.

Эта встреча христианских воспитателей и учителей, отметил Папа, призвана обозначить основные направления миссии Церкви в деле евангелизации мира, отмеченного «навязчивым индивидуализмом, который обедняет людей и лишает их культурной плодотворности». Отсюда возникает острая необходимость «гуманизации образования». «Школы и университеты обретают свой подлинный смысл лишь тогда, когда воспитывают и формируют человеческую личность», — подчеркнул Папа, поэтому христианские педагоги должны «помогать молодёжи становиться строителями более мирного и сплочённого мира».

Католические учебные заведения облечены в особую миссию: открывать перед учениками «горизонты трансцендентности» и воспитывать их в духе культуры диалога в мире, ставшем «глобальной деревней» и обозначенном многими формами насилия, нищеты, эксплуатации и дискриминации, создающими «культуру отбросов».

«Диалог воспитывает человека, когда тот относится к собеседнику с уважением, искренно выслушивая, правдиво отвечая, не скрывая и не смягчая собственной идентичности, которая черпает вдохновение в Евангелии».

Католическое образование, подчеркнул Святейший Отец, должно уметь «сеять надежду», которая является не поверхностным оптимизмом, но способностью видеть в мире добро и уметь рисковать. В этом деле настоящие педагоги подобны родителям, которые передают жизнь, открытую для будущего, а для этого нужно уметь слушать молодых людей.

В завершение речи Папа отметил, что именно этим злободневным темам будет посвящён следующий Синод Епископов.

Источник: Радио Ватикана