Папа — кармелиткам: откройте ваши сердца (+ ФОТО)

21 января в святилище Сеньор-Де-Лос-Милагрос в Лиме ​Папа Франциск принял участие в молитве Литургии часов вместе с 500 перуанскими монахинями-кармелитками.

В своей речи экспромтом Святейший Отец отметил, что среди монахинь созерцательной жизни некоторые теряют духовную плодовитость и материнство, закрывают сердца и начинают на всё жаловаться. Епископ Рима посоветовал таким людям постараться выйти из горечи и позволить сердцам задышать заново: в монастырской обители место монахиням с открытыми сердцами, умеющими нести животворящий, плодотворный крест любви к Богу. Папа предостерёг верующих от сплетен и посоветовал почаще «прикусывать язык».

Христиане радуются, когда осознают себя детьми Божьими: этот опыт поддерживает «нашу жизнь, которая всегда должна быть благодарным ответом на эту любовь», отметил Святейший Отец. Тесная связь с Господом, питаемая постоянной молитвой, позволяет разжечь сердце и ощутить «по-новому боль, страдания, разочарования и несчастья многих братьев», которые становятся жертвами современной «культуры отбросов». Верующие, по словам Папы, призваны ходатайствовать о нуждающихся не только молитвой, «но и конкретным служением».

Епископ Рима отметил, что настойчивая и миссионерская молитва укрепляет любовь к страдающим: заключённым, мигрантам, беженцам, гонимым, к множеству израненных семей, к безработным, бедным, больным, жертвам зависимостей.

Святейший Отец призвал верующих молиться о единстве Церкви «сегодня и всегда». Современный мир должен видеть воплощение любви Христа в жизни Его Невесты Церкви: деятельную веру, надежду и милосердие.

В конце своей речи Папа сказал:

«Укрепляйте братскую жизнь, дабы каждый монастырь был маяком, проливающим свет посреди разобщённости и разделений».

Источник: Радио Ватикана