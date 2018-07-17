Папа — карибской молодёжи: любовь никогда не заканчивается

Папа Франциск опубликовал видеопослание, адресованное участникам Карибских дней молодёжи. Форум под эгидой Епископской конференции Антильских островов (AECYA) проходит на Мартинике, его тема — «Молодые люди преображают семью Карибских островов». С 10 по 23 июля участники встречи обсуждают апостольское увещание Папы Франциска «Amoris Laetitia».

В своём послании Святейший Отец призывает новые поколения понять современный контекст семьи, чтобы изменить его в перспективе лучшего будущего. Но это получится лишь тогда, когда молодёжь будет помнить о «корнях своего прошлого». «Всегда смотрите на ваших дедушек и бабушек, на ваших родителей и говорите с ними», — призывает Папа Франциск:

«Ни для настоящего, ни для будущего ничего нельзя сделать, если у вас нет корней в прошлом, в вашей истории, в вашей культуре и семье; если у вас нет крепких и глубоких корней. От корней вы черпаете силу».

Святейший Отец призывает участников Карибских дней молодёжи действовать сообща и заверяет, что «любовь обладает огромной силой и никогда не заканчивается». Для преодоления серьёзных проблем нужна «вся сила молодёжи»: новые поколения должны «закатать рукава» и начать бороться за своё будущее.

Источник: Vatican News