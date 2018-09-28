Папа: изучать и ценить опыт других христианских традиций

В эти дни в Ватикане проходит пленарная сессия Папского совета по содействию христианскому единству. 28 сентября в Клементийском Зале Папа Франциск принял участников сессии на частной аудиенции.

В своей речи Епископ Рима отметил:

«Недавние встречи с христианами различных традиций имели большое значение и вселили ободрение. Возможность помолиться в Бари вместе с иерархами Православных и Восточных Православных Церквей, в общении с теми, кто страдает на возлюбленном и многострадальном Ближнем Востоке, напомнило нам о том, что мы не можем оставаться равнодушными при виде мучений множества наших братьев и сестер».

В июле этого года Папа Франциск посетил Женеву в рамках празднования 70-годовщины Всемирного Совета Церквей, и этот визит «стал возможностью возблагодарить Бога за обильные плоды экуменичекого движения, а также обновить наше необратимое обязательство в стремлении ко все большему единству между верующими». Празднование в Риме полувекового юбилея католического харизматического обновления вместе со многими представителями Церквей пятидесятников «позволило католикам и пятидесятникам продемонстрировать дары и харизмы, ниспосланные одним и тем же Духом, восхваляя Господа Иисуса».

Постоянный рост новых выражений христианской жизни — очень важное явление, которое нельзя игнорировать, отметил Святейший Отец. Следует признать присутствие Святого Духа в этих общинах, стараясь завязать с ними отношения подлинного братства, чаще встречаясь и преодолевая взаимное недоверие, вызванное невежеством или недопониманием, совместно молясь, слушая Слово Божие, служа нуждающимся, возвещая Евангелие, защищая достоинство и жизнь человека. Так мы, католики, можем изучить и оценить опыт этих общин, которые живут своей верой иным способом, воздавая хвалу Богу и свидетельствуя Евангелие в любви, отметил Папа.

Во многих случаях отношения между католиками и протестантами не лишены трудностей, констатировал Папа: «Неожиданное появление новых общин, связанных с личностью некоторых проповедников, сильно контрастирует с экклезиологическими принципами и опытом исторических Церквей, и может таить в себе опасность увлечься эмоциональными волнами момента, а также приобщиться к опыту веры в защищённых и успокаивающих средах. Тот факт, что немало католиков проявляют интерес к этим общинам, является источником трений, но он может стать с нашей стороны вопросом личного экзамена и обновления пастырства».

Многие из этих общин живут подлинно христианским опытом в контакте со Словом Божьим и в послушании действию Святого Духа. Эти общины не лишены смысла и ценности в тайне спасения (см. Unitatis redintegratio, 3). Поэтому необходимо избегать неизменности в позициях, чтобы рискнуть вступить в продвижение единства: с верным церковным послушанием и не угашая Духа (см. 1 Фес. 5,19), — сказал Епископ Рима.

Таким образом диалог с верующими других христианских конфессий представляет собой значительный вклад в развитие лучших отношений, заключил Папа Франциск, преподав участникам встречи апостольское благословение.

Источник: Vatican News