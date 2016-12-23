Папа изложил основополагающие принципы реформы Римской Курии

Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Римской Курии для традиционного обмена рождественскими поздравлениями. В своем обращении к Курии Папа затронул тему реформы: реформирование подразумевает прежде всего «конформирование» Курии с Благой Вестью, со знамениями нашего времени и с ее целью, которой является сотрудничество в служении Святого Петра. Реформа – это не макияж, не грим и не лифтинг: в первую очередь это обращение и очищение. «Не морщин в Курии нужно бояться, а пятен», — пояснил Святейший Отец, отметив, что перемен можно достичь не столько сменой персонала, сколько обращением людей.

Перечислив разные виды сопротивления реформе, Папа подчеркнул, что «отсутствие реакции – это смерть», и сопротивление открытое, основанное на диалоге, позитивно, — в то время как скрытое, злонамеренное сопротивление, ссылающееся на внешние традиции и формальности, – от дьявола.

Святейший Отец назвал критерии реформы Римской Курии, поставив особый акцент на ей вселенском характере: персонал должен происходить из разных частей мира, включать мирян и женщин. Папа пожелал «принимать больше мирян на службу в те департаменты, где они могут быть компетентней священников». Особым образом Папа предостерег от практики «promoveatur ut amoveatur», — когда человека продвигают по служебной лестнице только ради того, чтобы освободить его место.

Рождество переворачивает мирскую логику власти, сказал Папа в рождественских поздравлениях Курии. Мы призваны созерцать не владыку мира, а Бога, сделавшегося слабым, — чтобы никто Его не боялся, а каждый мог приблизиться к Нему и почувствовать Его любовь. Папа процитировал молитву отца Матты эль Мескина о том, что мир устал от гонки власти, от спора, кто больше: эта гонка происходит между правительствами, народами и даже между приходами. В Рождестве мы находим исцеление от этой гонки: «Ни мы, ни мир не найдем спасения и мира, если не встретим Тебя вновь в Вифлеемских яслях».

Источник: Радио Ватикана