Папа — итальянскому телеканалу «Rai Uno»: желаю вам христианского Рождества

Папа Франциск обратился с рождественским поздравлениями к итальянскому каналу «Rai Uno» по случаю 30-летия популярной утренней передачи «Unomattina»:

«Я желаю вам христианского Рождества, как это произошло вначале, когда Бог захотел перевернуть ценности мира сего: Он стал малым в яслях, вместе с малыми, бедными, отверженными… Малость: пусть в этом мире, где люди благоговеют перед идолом денег, Рождество поможет нам взглянуть на малость нашего Бога, Который перевернул мирские ценности. Я желаю вам Святого Рождества, счастливого Рождества! Обнимаю всех вас».

Источник: Радио Ватикана