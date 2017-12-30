Папа — итальянским теологам: богословие создаётся «на коленях» и должно служить вере и Церкви

В полдень 29 декабря Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами Итальянской богословской ассоциации. В обращении к участникам встречи Епископ Рима отметил, что она проходит в атмосфере Рождества, радостного созерцания тайны нашего Бога, принявшего слабую человеческую плоть. Именно отсюда берут начало христианские богословские размышления, которые никогда не исчерпают живой источник Божественной любви, ставший осязаемым в яслях Вифлеема.

Папа отметил, что в этом году Итальянская богословская ассоциация отмечает полувековой юбилей, и с благодарностью отозвался о тех, кто был у её истоков: итальянские теологи внесли важный вклад в науку и жизнь Церкви, прежде всего у себя в стране.

Чтобы быть подлинно верующими, «нет нужды иметь степень по богословию», подчеркнул Папа: весь Народ Божий обладает чувством веры, «даже те, у кого нет особых интеллектуальных средств для его выражения»; богословы призваны внимать этой живой интуиции и «зрению веры». Папа Франциск призвал итальянских учёных создавать теологию «на коленях», в лоне Церкви, посреди Народа Божьего и «в духе изумления», которое ведёт нас к встрече с Христом.

В «Церкви, исходящей из себя в миссионерском порыве», богословское служение «особо важно и неотложно», отметил Святейший Отец. «Церковь размышляющая» должна трудиться над тем, чтобы центром евангельского возвещения была «красота спасительной любви Бога, проявленная в Иисусе Христе умершем и воскресшем».

Епископ Рима подчеркнул, что в наши дни перед Церковью стоят сложные злободневные вызовы: это беспрецедентный научно-технический прогресс, развитие нейронаук и технологий, «которые могут изменить человека», экологический кризис, растущее социальное неравенство, миграция целых народов, теоретический и практический релятивизм, а также культура, пронизанная искажённым видением евангельских истин. Перед лицом этих новых вызовов богословское служение Церкви играет исключительную роль. Евангелие должно достигать отдельных людей и общество во всех его измерениях, поэтому богословие призвано «переосмыслить великие темы христианской веры в контексте глубоко изменившейся культуры».

Папа Франциск призвал итальянских теологов следовать путём, намеченным Вторым Ватиканским собором, и заниматься богословием, избегая логики индивидуализма, обособленности и конкуренции: их исследования должны быть плодом всего богословского сообщества, связанного узами солидарности и настоящей дружбы. По словам Епископа Рима, перед современными богословами стоит «требование передачи веры, дабы она никогда и нигде не представала как искажение всего человеческого, но представляла собой призыв к свободе людей», — подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана