Папа: истина не поднимает шума

Папа Франциск возобновил Мессы с верующими в ватиканской часовне Пресвятой Троицы, расположенной в Доме Святой Марфы. Комментируя Евангелия дня, Святейший Отец подчеркнул, что истина «кротка и бесшумна». Единственный ответ тем, кто раздувает скандалы и провоцирует разделения, – это молчание и молитва.

Когда Иисус возвращается в Назарет, Его встречают с недоверием, о чем повествует Евангелие от Луки (4,16-30). Слово Господа помогает понять, как вести себя в повседневной жизни при возникновении различных недоразумений, а также проясняет образ действий «отца лжи, обвинителя, дьявола, желающего разрушить единство семьи или народа».

Иисуса встречают с любопытством: все хотят увидеть собственными глазами великие дела, сотворенные Им в других землях. Однако Сын Божий использует лишь Слово Божье. Именно это средство Он обычно применяет для борьбы с дьяволом. Когда люди начинают возмущаться, Он молчанием побеждает «дьявола, посеявшего ложь» в сердце народа. «Это были не люди, – пояснил Папа, — это была стая диких собак, изгнавших Его из города. Они не рассуждали, но кричали, Иисус же безмолвствовал». Евангельский отрывок завершается словами: «Он, пройдя посреди них, удалился». Тогда еще не пришел Его час. Когда мы понимаем, что люди не видят истины, «остается только молчание», — сказал Папа: «Молчание побеждает: оно побеждает через Крест, через молчание Иисуса. Как часто в семьях разгораются споры о политике, о спорте, о деньгах, и нередко эти семьи рушатся из-за таких дискуссий, которыми дьявол желает их уничтожить…. Молчание: скажи что нужно и затем оставайся в молчании. Истине присуща кротость, истине присуще спокойствие, истина не поднимает шума. Не так просто сделать то, что сделал Иисус, однако достоинство христианина держится на силе Божьей. С людьми, не имеющими добрых намерений, с теми, кто лишь хочет скандала и разделения, кто хочет разрушить, — также и в семье, — необходимо молчание и молитва».

В конце Папа вознес молитву Господу о благодати различения, чтобы мы знали, когда следует говорить, а когда нужно промолчать. «Так мы лучше сможем подражать Иисусу», — подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Vatican News