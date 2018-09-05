Папа: испытывать совесть, чтобы открыться Святому Духу

На утренней Мессе 4 сентября в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск размышлял о человеческом сердце, как о поле духовной брани между Богом и миром.

Отправной точкой для размышлений Епископа Рима стало первое чтение, в котором святой Павел наставляет коринфян путям «познания ума Господня». Апостол советует верующим полностью довериться Святому Духу, потому что именно Дух Божий ведёт нас к пониманию Христа, Его чувств и сердца. При этом человек – одними лишь своими силами – не может понять деяний Святого Духа, подчеркнул Папа Франциск:

«Есть два духа, два способа мышления, чувствования и действий: тот, что ведёт нас к Духу Божьему, и тот, который уводит к духу мира сего. Это происходит и в нашей жизни: в каждом из нас живут два духа. Дух Божий ведёт нас к добрым делам, к милосердию, братству, к поклонению Богу и познанию Иисуса, ко многим добрым делам милосердия, к молитве. Другой дух, мира сего, ведёт нас к тщеславию, гордыне, самодостаточности, к сплетням: это совсем иной путь. Наше сердце, как говорил один святой, похоже на поле битвы, на поле брани, где сражаются эти два духа».

Поэтому, отметил Святейший Отец, в христианской жизни мы должны бороться, чтобы отвоевать место Духу Божьему, изгоняя дух мира сего. Большим подспорьем в этом является ежедневное испытание совести: оно помогает назвать соблазны своими именами и тщательно рассмотреть, как действуют противоборствующие силы.

«Это очень просто: у нас есть великий дар Духа Божьего, но мы слабые грешники и подвержены также искушениям духа мира сего. Из этой духовной брани, из этого противостояния духа мы должны выходить победителями, как Иисус».

В конце проповеди Папа Франциск призвал христиан каждый вечер размышлять над минувшим днём и отмечать для себя, чего в нём было больше: гордыни и тщеславия или подражания Сыну Божьему.

«Нужно узнать, что происходит в сердце. Если мы не будем этого делать, если не будем знать, что происходит в наших сердцах – и это говорю не я, а Библия, – тогда мы уподобимся неразумным животным, которых ведут инстинкты. Но мы не животные, мы сыны Божьи, крещённые даром Святого Духа. Вот почему так важно понимать, что произошло сегодня в наших сердцах. Да научит нас Господь постоянно, каждый день делать испытание совести».

Источник: Vatican News