Папа: исповедальня — не химчистка, нужно стыдиться своих грехов

Чтобы осознать Божье прощение, верующим нужны молитва, покаяние и стыд. Об этом говорил Папа Франциск 21 марта на утренней Мессе в часовне ватиканского Дома Святой Марфы.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что самым первым шагом в принятии Божьего милосердия является то, чего мы не можем сделать своими силами, а именно стыдиться за совершённые нами грехи: это дар благодати, и о нём нужно просить у Бога. В первом литургическом чтении из Книги пророка Даниила говорится, что такого дара удостоился Народ Божий, сокрушённый сердцем и смиренный духом, униженный за свои проступки. Страница Евангелия от святого Матфея показывает нам обратный пример в известной притче о немилосердном должнике: раб, которому господин простил огромный долг, не может простить малой задолженности своего товарища. Этот слуга совершенно не понял тайны прощения, подчеркнул Папа Франциск. К сожалению, такая ситуация нередко повторяется и в нашей повседневной жизни. Некоторые верующие видят прощение лишь в том, чтобы поведать священнику о своей вине, получить отпущение грехов и постараться не забыть о незначительной епитимье. Если акценты расставлены именно так, отметил Папа, то великое Таинство Исповеди превращается в некую абстрактную банковскую операцию у кассы. Здесь остро не хватает стыда за совершённые грехи. Тогда человек видит лишь пятна на поверхности своей совести и полагает, что исповедальня — это своего рода химчистка, которая служит для выведения пятен. Христианин должен просить о даре благодатной способности стыдиться своих грехов, подчеркнул Папа Франциск.

Подлинное покаяние включает в себя также осознание милосердного, великодушного Божьего прощения. Это чудо, случившееся в нашем сердце, должно проходить через наше сознание, в противном случае, отметил Папа, «выйдя после исповеди на улицу и встретив там знакомого, ты заново начнёшь сплетничать, очернять других и снова впадёшь в грех». Простить других можно лишь тогда, когда ты сам чувствуешь себя прощённым, подчеркнул Святейший Отец:

«Если мы не осознаём того, что были сами прощены, то никогда не сумеем прощать других. В глубине души всегда живёт желание свести счёты с другими. Однако прощение охватывает всё. Простить другого можно лишь тогда, когда мы чувствуем бремя совершённого нами греха, когда нам стыдно за него, когда мы просим извинения у Бога и осознаём, что мы прощены. В противном случае мы неспособны помиловать других: именно поэтому прощение является тайной».

Папа Франциск отметил, что немилосердный слуга из евангельской притчи чувствовал, что после прощения у него всё сошло с рук, он гордился своей хитростью, но совершенно не осознавал великодушия и милосердия своего господина. Как же часто и мы, выходя из исповедальни, чувствуем, что у нас в этот раз «всё сошло с рук»… Это нельзя назвать принятием прощения, это, скорее, «лицемерная кража прощения, фальшивое помилование», — подчеркнул Святейший Отец.

«Попросим сегодня у Господа о благодати понять эти ‘семьдесят раз по семь’. Попросим о благодати стыдиться перед Богом. Это великий дар! Нам должно быть стыдно за наши грехи: именно так мы сможем принять Божью милость, а также благодать великодушного прощения нашим должникам. Ведь если Господь простил нам столько грехов, как же нам не простить других?»

Источник: Радио Ватикана