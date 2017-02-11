Папа: искушение побеждается молитвой

10 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и свою проповедь посвятил размышлениям над двумя литургическими чтениями об искушениях: первых людей в Эдемском саду и Христа в пустыне.

Чтение из Книги Бытия рассказывает об истории грехопадения Адама и Евы. Искуситель, отметил Папа, появляется в виде змея и своей хитростью пытается обмануть: он специалист в этом деле, отец лжи. Ева поддаётся привлекательности его слов и начинает беседовать с ним; таким образом она шаг за шагом слепо увязает в потоке лжи. Однако совершенно иначе всё происходит с Христом в пустыне искушений, подчеркнул Святейший Отец. Дьявол стремится разговорить Иисуса и тем самым обольстить Его, но Господь не поддаётся на этот соблазн: единственный Его ответ — это Слово Божье. Древний змий очень умён, отметил Папа, поэтому с ним нельзя вступать в разговоры. «Мы все знаем, что из себя представляют искушения. Каждый из нас подвержен множеству соблазнов тщеславия, гордыни, алчности… Их очень много».

В наши дни, отметил Папа, часто говорится об огромном размахе коррупции, но она тоже начинается с совсем маленьких уступок лукавому, подобных короткому разговору Евы со змеем.

Церковь учит нас «не быть наивными», всегда иметь открытые глаза и обращаться за помощью к Господу, потому что в одиночку мы не в силах отразить нападения лукавого. После своего грехопадения Адам и Ева скрылись от лика Господня: для того, чтобы вернуться и попросить прощения, людям нужна благодать Иисуса Христа, подчеркнул Святейший Отец:

«С искусителем нельзя вести беседы; нужно молиться: ‘Помоги мне, Господи, потому что я слаб, но не хочу скрываться от Тебя’. Это смелый шаг, и в нём — победа. Но если станешь говорить с дьяволом, то в конечном итоге потерпишь поражение, проиграешь. Пусть же Господь дарует нам благодать и укрепит наше мужество, а если мы во время искушения всё-таки обманулись из-за нашей слабости, пусть Он дарует нам отвагу подняться и продолжить путь. Именно для этого Иисус пришёл в наш мир».

Источник: Радио Ватикана