Папа: Ирландия не должна забывать мелодию христианского послания

Первым этапом 24-й международной поездки Святейшего Отца стала приветственная церемония в резиденции президента Ирландии.

В полдень 25 августа Епископ Рима встретился в Дублинском дворце с властями, представителями гражданского общества и дипломатического корпуса и обратился к ним с речью. Поблагодарив за тёплый прием, Папа отметил, что главной целью его визита является участие в IX Всемирной встрече семей. В Дублине христианские пары смогут подтвердить свою верность, взаимопомощь, уважение к священному дару жизни, а также свою уникальную роль в воспитании молодёжи, в передаче богатого наследия этических и духовных ценностей и в укреплении здорового и процветающего общества.

В наши дни семьи сталкиваются с немалыми трудностями, отметил Папа, но они продолжают оставаться связующим элементом общества и поэтому нуждаются в поддержке и защите. Именно в семье мы делаем первые шаги и учимся жить в гармонии, контролировать свой эгоизм, примирять различия, искать подлинные ценности, которые придают смысл и полноту жизни. Единая мировая семья нуждается в сплочённости и солидарности, особенно в отношении самых слабых, жертв расовой и этнической ненависти, конфликтов и насилия, растущего разрыва между богатыми и бедными. Ирландия, отметил Святейший Отец, двадцать лет назад сумела урегулировать тяжёлый внутренний конфликт, подписав историческое мирное соглашение и открыв путь для гармоничного будущего в духе примирения и взаимного доверия.

Евангелие напоминает нам, что истинный мир — это в конечном счёте дар от Бога; мир исходит из исцелённых и примирённых сердец и распространяется на все народы. Но это благо требует постоянного обращения к источнику духовных ресурсов — к Богу; в противном случае идеал семьи народов рискует превратиться в пустую банальность. Если единственной целью становится экономическое процветание, то вовсе не наступает более справедливый общественный порядок, но умножается «культура отбросов» и невнимание к бедным, мигрантам и самым беззащитным, включая нерождённых.

С горечью отмечая скандал злоупотреблений несовершеннолетними со стороны ирландского духовенства, Святейший Отец подчеркнул, что он полностью разделяет негодование, боль и стыд католической общины. Церковные власти обязаны исправлять ошибки прошлого и устанавливать более строгие правила, дабы эти тяжкие преступления больше не повторялись. Каждый ребёнок является драгоценным Божьим даром, его нужно защищать и помогать ему достичь духовной зрелости. В своей истории Церковь в Ирландии приносила много добра для детей, и об этом также нельзя забывать.

Я надеюсь, подчеркнул Папа Франциск, что серьёзность последних скандалов поможет осознать, насколько важна защита самых уязвимых со стороны всего общества.

Епископ Рима отметил, что почти девяноста лет назад Святейший Престол был одним из первых международных институтов, признавших свободное государство Ирландию: эта инициатива ознаменовала начало многолетней динамичной гармонии и сотрудничества. История этих отношений восходят к началу проповеди Евангелия на этих землях, более полутора тысяч лет назад; благодаря свидетельству многих святых и монашествующих христианское послание стало неотъемлемой частью ирландской жизни и культуры, подчеркнул Святейший Отец.

В конце обращения Папа Франциск выразил надежду, что Ирландия, «слушая полифонию современной общественно-политической дискуссии, не забудет ярких мелодий христианского послания, которые поддерживали её в прошлом и смогут поддержать в будущем».

Источник: Vatican News