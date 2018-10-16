Папа: Иоанн Павел II оставил неизгладимый знак в Церкви

Папа Франциск направил специальное послание главе итальянской епархии Альбы монс. Марко Брунетти по случаю конгресса, который проходил в епархии в 40-летие избрания Кароля Войтылы на престол Святого Петра.

«Хочу выразить признательность за культурные и пастырские начинания, благодаря которым епархия Альбы стремится воздать память учительству и примеру жизни» святого Иоанна Павла II, «оставившему неизгладимый след в Церкви и в обществе», — пишет Епископ Рима.

Святейший Отец выражает надежду, что епархиальный конгресс сможет пробудить у многих людей «желание посвятить себя Благой Вести с миссионерским воодушевлением. Пусть новое открытие свидетельства преданности Богу и любви к человеку моего почтенного предшественника вдохновит всех нас, особенно молодёжь, широко распахнуть двери Христу и великодушно трудиться на благо мира, братства и солидарности», — призывает в конце послания Папа Франциск.



Источник: Vatican News