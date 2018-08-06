Папа: иметь веру во Христа, чтобы творить дела Божии

В воскресенье 5 августа перед чтением молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск прокомментировал слова Иисуса из евангельского чтения дня: «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».

Обращаясь к 20.000 паломникам на ватиканской площади, Святейший Отец подчеркнул, что Господь совершил чудо умножения хлебов и рыб, дабы укрепить веру людей в Бога, а не просто утолить их физический голод. Христу недостаточно, чтобы люди искали Его: Он хочет, чтобы встреча с Ним выходила «за пределы непосредственного удовлетворения материальных потребностей»:

«Иисус пришел, чтобы принести нам нечто большее: направить наше существование к горизонту более широкому, чем насущные заботы о еде, одежде, карьере и так далее. Поэтому, обращаясь к толпе, Он восклицает: ‘Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились’. Таким образом, Он побуждает людей делать шаг вперёд, задаваться вопросом о смысле чуда, а не только извлекать из него выгоду. Ведь фактически умножение хлебов и рыб является знаком великого дара, совершённого Отцом для человечества, и этот дар есть Сам Иисус!»

Христос, истинный хлеб жизни, хочет насытить «не только тело, но и душу», даруя духовную пищу, которая может утолить самый глубинный голод. Поэтому Он призывает толпу заботиться «не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», которую даст ей Сын Человеческий. Эту пищу Иисус дарует нам каждый день: Своё Слово, Свои Тело и Кровь.

Толпа слушает призыв Господа, но не понимает смысла, как это нередко случается и с нами, отметил Папа. Люди думают, что исполнение заповедей Иисуса им нужно только для получения чудес, наподобие умножения хлебов:

«Это всеобщий соблазн: сводить религию к исполнению законов, проецируя на нашу связь с Богом образ отношений между слугами и хозяином. Мы знаем, что слуги обязаны выполнять задачи, которые им поручил хозяин, чтобы иметь его благоволение».

Папа отметил: в Евангелии люди спрашивают Иисуса, что им нужно делать, дабы угодить Богу. Однако Господь даёт неожиданный ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал»:

«Эти слова адресованы сегодня и к нам: дело Божье — не столько делать что-то, сколько верить в Того, Кого Он послал. Это означает, что вера в Иисуса позволяет творить дела Божии. Если мы входим в отношения любви и доверия с Иисусом, то можем совершать благие дела, от которых исходит благоухание Евангелия, во благо и для нужд братьев».

Святейший Отец подчеркнул: Господь призывает нас не забывать, что забота о хлебе насущном важна, однако ещё важнее развитие наших отношений с Ним, укрепление веры в Того, кто является «хлебом жизни». Господь всегда насыщает наш голод истины, голод справедливости и любви.

Пятого августа в Риме ежегодно отмечается праздник освящения Папской базилики Санта-Мария-Маджоре. По этому случаю Святейший Отец вознес молитву к Пресвятой Богородице, которую римляне называют своим спасением («Salus populi romani»):

«Дева Мария да поддержит нас на пути веры и да поможет нам радостно принять Божий замысел о нашей жизни».

Источник: Vatican News