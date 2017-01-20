Папа: христианская жизнь — это ежедневная борьба с искушениями

19 января Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и свою проповедь посвятил комментарию на евангельское чтение о том, как к Иисусу со всех сторон приходит множество народа. Святейший Отец отметил, что среди них было много больных, искавших исцеления, но были и те, которым «нравилось слушать Иисуса, потому что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи», Его слова касались глубины сердца. Эти люди приходили совершенно спонтанно, их не привозили автобусами, как часто бывает на массовых мероприятиях, «для галочки», с горькой иронией отметил Папа.

Люди чувствовали что-то в своих сердцах, и их было так много, что Христу пришлось взойти на лодку и отплыть немного от берега:

«Эта толпа шла к Иисусу, она нуждалась в Нём. Некоторые шли из любопытства, но такие были в меньшинстве. И всё потому, что людей привлекал Небесный Отец, именно Отец помогал им прийти к Иисусу. Сам же Христос не оставался равнодушным, Он не был неподвижным учителем, который говорит свои слова, а затем умывает руки, вовсе нет. Эта толпа затрагивала сердце Иисуса, и Евангелие нам говорит, что Иисус был тронут, Он видел, что люди были как овцы, не имеющие пастыря».

Папа Франциск подчеркнул, что на пути ко Христу людьми движут не веские доводы или «апологетические аргументы», но Сам Отец Небесный. Папа отметил, что этот отрывок евангелист начинает с рассказа об Иисусе, об энтузиазме толпы и о Господней любви, а заканчивает признанием, которое при виде Иисуса выкрикивали нечистые духи: «Ты — Сын Божий».

«Это правда; это реальность, которую каждый из нас чувствует, когда приближается к Иисусу. Нечистые духи пытаются помешать этому, ведя войну против нас. Кто-то может возразить, что мол, он глубоко верующий католик, всегда ходит на Мессу и — слава Богу — никогда не имеет соблазнов. Такому верующему нужно молиться, потому что он на ложном пути. Христианская жизнь без искушений не является христианской; она может быть идеологической, гностической, но никак не христианской. Когда же Отец привлекает людей к Иисусу, кое-кто тянет их в противоположную сторону и разжигает внутреннюю войну. Вот почему святой Павел говорит о христианской жизни как о борьбе, о ежедневном противоборстве. Это сражение!»

В этой борьбе, продолжил Папа Франциск, христианин призван «побеждать, разрушать империю сатаны, империю зла. Иисус пришёл уничтожить сатану, прекратить его влияние на наши сердца». Христианская жизнь — это борьба, в которой или ты позволяешь Иисусу привлечь себя через Отца, или же выбираешь безоблачное спокойствие. Если ты хочешь идти вперёд, то обязан бороться, чувствовать в сердце борьбу, дабы верх одержал Иисус:

«Подумаем о наших сердцах: чувствуем ли мы в них эту схватку, это противоборство между комфортом и служением, между развлечением и молитвой, между одним и вторым? Желаем ли мы совершать добро или что-то нам мешает? Веруем ли мы, что наша жизнь затрагивает само сердце Иисуса? Если мы не верим в это, то нужно много молиться, дабы уверовать, просить об этой благодати. Пусть каждый из нас заглянет в своё сердце и постарается понять, что с ним происходит. Попросим у Господа благодати быть христианами, которые умеют различать, что происходит в их собственных сердцах, и умеют выбирать правильный путь, по которому Отец привлекает нас к Иисусу».

Источник: Радио Ватикана