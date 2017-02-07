Папа: христианин — раб любви, а не долга

6 февраля Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу, на которой подчеркнул, что христианин призван быть рабом любви, а не долга, и призвал верующих не прятаться в «суровости» заповедей.

Свою проповедь Святейший Отец начал с комментария на Псалом 104, прославляющий поразительное величие Господа: это хвалебная песнь Богу за Его чудеса, подчеркнул Папа Франциск. «Бог-Отец трудится над созданием этого чуда творения и вместе со Своим Сыном совершает чудо воссоздания». Епископ Рима рассказал, что когда-то один ребёнок спросил его о том, «что делал Бог до создания мира». «Он любил», — ответил Хорхе Бергольо.

Почему же тогда Бог создал наш мир? «Просто для того, чтобы поделиться Своей полнотой, — подчеркнул Святейший Отец, — чтобы с кем-то можно было поделиться Своей полнотой». В деле воссоздания Бог посылает Сына Своего переустроить мир: преобразить «уродливое в прекрасное, ошибку в истину, а злодея — в праведника»:

«Когда Иисус говорит: ‘Отец Мой доныне делает, и Я делаю’, книжники приходят в негодование и хотят убить Его. Почему? Потому что они не умеют принимать Божьи дары. Они принимали одно лишь правосудие, говоря, что Заповедей мало, поэтому надо умножить их число. Вместо того чтобы открыть свои сердца Божьему дару, они прятались, находили убежище в суровой жёсткости Заповедей, количество которых увеличили до полутысячи. Они не умели принимать дары. Лишь будучи свободным, можно принять дар, а эти жёсткие люди боялись свободы, которую дарует Бог; они боялись любви».

Папа Франциск отметил, что именно после этих слов Христа книжники возжелали убить Его. Иисус говорил всем, что «Небесный Отец сотворил чудо, чтобы подарить его»:

«Именно поэтому сегодня мы прославляем Отца словами: ‘Как же велик Ты, Господи! Я глубоко благодарен Тебе за этот дар: Ты спас меня, ты создал меня’. Такова молитва хвалы, молитва радости; эта молитва наполняет людей радостью христианской жизни. У неё нет ничего общего с закрытой и грустной молитвой человека, который совершенно не умеет получать Божьи подарки: он боится свободы, которая всегда несёт с собой дар. Такой человек знает лишь свои обязанности, но эти обязанности замкнуты на нём самом. Он раб обязанностей, но не любви. Когда же ты становишься рабом любви, то обретаешь свободу; и такое рабство прекрасно! Однако книжники не понимали этого».

Папа Франциск отметил два изумительных Божьих дела: творение и искупление, то есть воссоздание. «Но принимаем ли мы в качестве дара то, что подарил нам Господь: всё творение, окружающий нас мир?» — задался вопросом Святейший Отец. Как мы принимаем этот дар, любим ли мы его, становимся ли на его защиту? Принимаем ли мы с любовью и благодарностью Божье искупление и прощение или же «прячемся в закрытой жёсткости Заповедей, которая всегда несёт безопасность, но не приносит радости, потому что не в силах сделать нас свободными»?

В завершение своей проповеди Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь помог нам осознать Его любовь к каждому из нас, чтобы мы смогли искренне повторить за псалмопевцем: «Как же велик Ты, Господи! Благодарю Тебя!».

Источник: Радио Ватикана