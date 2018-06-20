Папа: христиане должны принимать Божьи заповеди как сыновья, а не как рабы

Принимать Божьи заповеди сыновними сердцами, а не глазами рабов призвал верных христиан Папа Франциск во время общей аудиенции, которая прошла 20 июня в Ватикане.

Продолжая цикл цикл катехизических наставлений, посвящённых Божьим заповедям, Святейший Отец заметил, что в Библии они называются просто «словами», которые Бог направил к Своему Народу. Отсюда еврейский термин «Декалог», который дословно означает «Десять слов».

«Какая разница существует между приказом и словом? Приказ — это коммуникация, которая исключает возможность диалога. Слово, однако, является важным средством для таких отношений между людьми, как диалог. Бог Отец творит всё через Свое Слово, а Его Сын является Словом, которое стало плотью. Любовь питается словами, также, как это необходимо для процесса воспитания и сотрудничества. Два человека, которые не любят друг друга, не способны общаться. Но когда кто-то говорит с нашим сердцем, мы перестаём быть одинокими», — сказал Папа и добавил, что в Своих Десяти заповедях Бог начинает коммуникацию с человеком и ждет от него ответа.

Епископ Рима заметил, что получать приказы — это одно, а понимать, что кто-то пытается общаться с нами — совсем другое. Божьи заповеди — это именно диалог Бога с человеком, а дьявол в самом начале истории стремился убедить мужчину и женщину в обратном, говоря, что Бог запретил им есть плоды с дерева добра и зла, чтобы держать их в подчинении.

«Дилемма заключается в следующем: первое предписание, которое Бог дал человеку, это завет деспота, который запрещает и принуждает? Или это проявление заботы отца, который беспокоится о своих детях и защищает их от самоуничтожения? Это слова или приказ? Самая трагическая из всех неправд, которые змей внушил Еве, это внушение о зависти Бога. Мол: «Бог завидует вам. Он ревнив. Бог не хочет, чтобы вы были свободными». Факты драматическим образом подтверждают, что змей обманул и заставил первых людей поверить в то, что слово любви является приказом».

Папа заметил, что человек всегда стоит перед выбором: Бог мне навязывает что-то или же Он таким образом заботится обо мне? Его заповеди — это только закон, или же они — отцовское слово, призванное защитить своего ребёнка от зла? Кто для нас Бог — Властитель или Отец; и кто мы для Него — подчинённые, рабы или дети?

Эта борьба — внутри и снаружи нас — происходит постоянно: тысячи раз мы должны выбирать между менталитетом раба и менталитетом сына. Однако благодаря Святому Духу мы стали сыновьями во Христе, в Нём мы дети Божьи. Поэтому мы не можем смотреть на Десять заповедей глазами рабов, но должны воспринимать их в духе детей Божьих.

«Святой Дух — это Дух сыновей, это Дух Иисуса. Дух невольников может воспринимать закон только угнетающим образом, и может привести к двум противоположным результатам: либо к жизни, которая состоит из обязанностей и принуждения, либо к вынужденной реакции отрицания. Все христианство — это переход от буквы Закона к Духу, который дает жизнь. Иисус — это Слово Отца, а не приговор Отца. Иисус пришел, чтобы спасти нас через Свое слово, а не осудить нас».

В заключение Святейший Отец заметил, что по человеку сразу видно, когда он совершил переход от буквы Закона к Духу. Видно, думает ли он как сын, или как невольник. «Заповеди — это путь к свободе, так как они являются словом Отца, Который делает нас свободными на этом пути».

Современный мир нуждается не в ригоризме, а в заботе: ему нужны христиане с сыновними сердцами, подчеркнул в конце катехизического наставления Папа Франциск.

По материалам Vatican News