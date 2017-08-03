Папа — футболистам «Боруссии»: будьте спортсменами мира

Утром 2 августа, перед началом общей аудиенции в ватиканском Зале Павла VI, Папа Франциск встретился с футболистами и руководством немецкого клуба «Боруссия Мёнхенгладбах». Святейший Отец выразил им свою благодарность за узы дружбы, которые связывают эту знаменитую футбольную команду со Спортивной ассоциацией сотрудников Ватикана: за последние годы они провели несколько товарищеских матчей в Мёнхенгладбахе и в Риме.

«Боруссия», отметил Святейший Отец, всегда отличалась тем, что была командой «человеческого измерения», командой, которая высоко ценит семью:

«Приятно видеть, как целые семьи посещают ваш ‘Парк Боруссии’ и как там проводятся различные спортивные и образовательные программы и инициативы, направленные на продвижение молодых людей, особенно тех, кто живут в неблагоприятных условиях. Я призываю вас и дальше быть ‘спортсменами добра и мира’, в которых особо нуждается современный мир. Вверяю вас, ваши семьи и всех ваших близких Господу: да сопровождает Он вас всегда Своим благословением».

Источник: Радио Ватикана