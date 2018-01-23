Папа Франциск завершил визит в Южную Америку (ФОТО)

Лима, 23 января. Папа Римский Франциск завершил в воскресенье свой Апостольский визит в Чили и Перу. Вечером 21 января он вылетел из аэропорта Лимы в Рим.

Папа Франциск провел три дня в Чили и три – в Перу. Эта поездка стала его 22-м по счету зарубежным Апостольским путешествием. Шесть раз понтифик пересекал Атлантику, чтобы побывать в странах Латинской Америки.

По случаю отбытия Святейшего Отца на летном поле аэродрома играл оркестр и пел детский хор. Официальной церемонии прощания не было, но главу Римско-Католической Церкви лично провожал президент Перу Педро Пабло Кучински с супругой. Перед расставанием Папа и президент Перу провели краткую беседу в здании аэропорта.

В понедельник, 22 января, после более 13 часов полета, авиалайнер со Святейшим Отцом на борту приземлился в аэропорту Чампино в Риме.

По материалам Благовест-инфо и Радио Ватикана