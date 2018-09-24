Папа Франциск завершил свой визит в Литву посещением Музея оккупации (ВИДЕО + ФОТО)

Вечером 23 сентября, вернувшись из Каунаса в Вильнюс, Папа Франциск побывал в Музее оккупации и борьбы за свободу, вознеся при этом краткую молитву за все жертвы войны.

«Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня оставил?» (Мф 27,46). «Этот вопль нашего Господа не перестаёт звучать сегодня также и в наших стенах, — подчеркнул понтифик. – Это – Великая Пятница горечи и скорби, отчаяния и бессилия, жестокости и бессмысленности, пережитая литовским народом».

В своей молитве Святейший Отец просил, чтобы этот вопль не дал нам, живущим ныне, забыть уроки прошлого и жертву наших предшественников, чтобы он дал нам силы и мужество строить мирное настоящее и грядущее, чтобы он стал для нас стимулом «не приспосабливаться к быстропреходящей моде, примитивным лозунгам и вообще всем попыткам лишить человека его Богом данного достоинства либо нанести ему ущерб».

Папа Франциск завершил свою молитву следующими словами: «Господи, пусть же Литва будет маяком надежды, землей живой памяти, обновляемой в борьбе с любой несправедливостью, содействующей творческим усилиям и защите прав всех людей, а в первую очередь – самых беззащитных и уязвимых. Пусть она станет наставницей в том, что касается примирения и гармонизации разнообразия».

Посещением вильнюсского Музея оккупации и борьбы за свободу завершилась официальная программа литовского этапа Апостольского визита Папы в Прибалтику. Утром 24 сентября Святейший Отец отправился в Латвию.

По материалам Vatican News