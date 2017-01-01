Папа Франциск молится за жертв теракта в Стамбуле

Во время традиционной воскресной проповеди перед молитвой «Ангел Господень» на площади Святого Петра в Ватикане понтифик выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в новогоднюю ночь и выразил свою поддержку всем «людям доброй воли», которые борются с терроризмом.

«К сожалению, насилие произошло и в эту ночь пожеланий и надежды. Опечаленный, я выражаю близость турецкому народу, молюсь за многочисленные жертвы и раненых и за всю нацию, которая в трауре. Прошу Всемилостивого Бога, чтобы Он поддержал всех людей доброй воли, которые отважно борются с терроризмом и с теми потоками крови, которые рождают в мире страх и тревогу», — сказал Святейший Отец.

Обращаясь к верующим, Папа Франциск призвал сказать «нет» ненависти и насилию и «да» миру и братству между народам. Католическая Церковь отмечает сегодня 50-й Всемирный день мира.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Хайле сообщил, что в результате вооруженного нападения на ночной клуб «Reina» в Стамбуле погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Почти 70 человек получили ранения. Нападение совершил один вооруженный человек с автоматом. Сообщается, что он был в костюме Санта-Клауса. Клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев. В момент нападения там находились несколько сотен человек.

Поиски нападавшего продолжаются.

По материалам Radio Vaticana