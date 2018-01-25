Папа Франциск выступил в защиту прав езидов

Перед началом общей аудиенции 24 января Папа Франциск встретился с представителями общины езидов из Германии и в своём обращении к гостям говорил о «невинных жертвах бессмысленного и бесчеловечного варварства», в частности в Ираке и Сирии. Епископ Рима заявил, что религиозная община езидов имеет неотъемлемое право на существование: никто не вправе уничтожать религиозную группу, потому что она не входит в число так называемых «терпимых».

Святейший Отец подчеркнул, что каждый человек имеет право свободно исповедовать свои религиозные убеждения:

«Ваша история, богатая духовностью и культурой, была, к сожалению, отмечена невыразимыми нарушениями основных прав человека: похищениями, рабством, пытками, насильственными обращениями, убийствами. Ваши святилища и места религиозного культа были разрушены. Самые удачливые из вас смогли бежать, оставив всё своё имущество, самые важные и священные вещи».

Папа Франциск напомнил, что во многих частях мира существуют гонения за веру, жертвами которых становятся религиозные и этнические меньшинства, в том числе христиане. Святейший Престол не перестаёт решительно осуждать эти ситуации, требуя признания, защиты и уважения прав гонимых меньшинств; в то же время он призывает к диалогу и примирению, дабы исцелить каждую рану.

Святейший Отец отметил, что из сердца человека могут исходить самые тёмные силы, способные на братоубийство, готовые считать своего брата «врагом, противником или даже человеком, не имеющим никакого достоинства».

Папа Франциск напомнил о езидах, которые всё ещё находятся в плену у террористов:

«Я искренне надеюсь, что будет сделано всё возможное для их спасения, для обнаружения пропавших без вести, а также для установления личности и достойных похорон убитых. Международное сообщество не может оставаться безмолвным и безучастным зрителем вашей драмы».

Святейший Отец призвал организации и людей доброй воли из других общин внести свой вклад в восстановление домов и мест религиозного культа езидов, а также приложить конкретные усилия по созданию условий для возвращения беженцев в свои дома, ради сохранения самобытности общины.

В конце обращения Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь помог нам «построить мир, в котором люди смогли бы жить в мире и братстве».

Источник: Радио Ватикана