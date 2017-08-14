Папа Франциск выступил гидом по Музеям Ватикана

«Папа Франциск: Моя идея искусства» — так называется новый документальный фильм, показ которого прошел в Риме. Как отмечает Радио Ватикана, нынешний понтифик считает, что «Церковь должна использовать современное искусство как инструмент евангелизации».

В основу фильма легла одноименная книга Папы Бергольо, вышедшая в 2015 году и написанная совместно с Тицианой Лупи.

«Музеи Ватикана должны быть самым красивым и самым гостеприимным местом. Они должны открыть свои двери миру», — говорится, в частности, в книге. Папа отмечает, что «неспособность заплатить за посещение музея не должна быть препятствием для людей, желающих ознакомиться с обширной коллекцией предметов искусства, принадлежащей церкви».

Папа Франциск надеется, что «Католическая Церковь, на протяжении веков бывшая одним из главных покровителей искусства, станет снова плотно работать с современными художниками». По его мнению, это «даст возможность использовать силу искусства для популяризации идей христианства».

«Искусство милосердия — вот идея Папы Франциска. Это искусство для простых, скромных людей», — заявила директор Музеев Ватикана Барбара Ятта на показе фильма. Лента снята в форме экскурсии по музеям Ватикана, собору Святого Петра и прилегающей одноименной площади, во время которой гидом выступает сам Папа Римский. Он отобрал 11 работ, направленных, по его мнению, против «современной культуры бессмысленного потребления и сегрегации общества». В них, подчеркивает г-жа Ятта, проводится мысль о «важности идей гуманизма, ценности человеческой жизни и личности, а также доброты в отношениях между людьми».

Папа Франциск отмечает такие шедевры, как Сикстинская капелла, расписанная одним из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко Микеланджело (1475 — 1564) и картина Караваджо (1571 — 1610) «Положение во гроб». Он также обращает особое внимание на две статуи, сделанные путем вторичной переработки отходов современным аргентинским художником Алехандро Мармо, которые недавно были переданы Ватикану в качестве дара.

«Искусство — самое убедительное доказательство того, что божественное воплощение возможно», — убежден Папа Франциск.

Сообщается также, что фильм «Папа Франциск: Моя идея искусства» выдвинут на премию «Оскар» 2018 года.



Послание современным мастерам

В начале месяца Папа Франциск опубликовал видеопослание, в котором выразил свои молитвенные прошения на август. В нем говорится о миссии людей искусства, которых он называет «хранителями красоты».

Обращаясь к зрителям на испанском языке, Святейший Отец подчёркивает: «Искусство выражает красоту веры и провозглашает послание о величии Божьего творения»; именно в этом заключается роль каждого вида искусства: архитектуры, живописи, музыки, хореографии, литературы.

«Поэтому, — продолжает Папа Франциск, — когда мы восхищаемся произведением искусства или чудом природы, мы обнаруживаем, что всё вокруг говорит нам о Нём и о Его любви. Помолимся о художниках нашего времени, дабы своим творчеством они помогали всем людям открывать красоту творения».

Аналогичная мысль содержится и в недавнем папском послании по случаю Общего собрания Папских академий. Святейший Отец, в частности, заявил, что «деятели искусств призваны способствовать сиянию красоты, прежде всего там, где царит серость, — красота исцеляет множество ран».

По материалам Радио Ватикана и ТАСС