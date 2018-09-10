Папа Франциск высказался об отношении стран ЕС к беженцам

Папа призвал европейские правительства к исполнению своих обязанностей. Они должны найти совместные пути для интеграции мигрантов. Папа Франциск заметил, что личные интересы часто ставятся выше всеобщего блага.

Папа Франциск высказал надежду на улучшение отношения к мигрантам. Ответы на миграционный кризис не всегда были вполне адлекватны ситуации, сказал он в одном из интервью итальянской ежедневной газете Il Sole 24 Ore.

Сегодня Европа сталкивается с тысячами смертей мигрантов. Об этом слишком часто умалчивается, в том числе теми, кто ставит личные интересы превыше общего блага. Прежде всего Папа Франциск призвал правительства к исполнению своих обязанностей. Чиновники должны выработать общий путь принятия потоков мигрантов.

Папа считает, что можно принять определенное количество людей, не пренебрегая при этом интеграцией и достойным способом существования. Также мигранты в свобю очередь должны внести свой посильный вклад в общее дело, интегрируясь в общество и рассеять опасения на их счет. К этому Франциск прибавил необходимость с их стороны проявлять уважение к культуре и законам принимающих стран. Без открытости к многообразию, без солидарности и без взгляда на человечество как на общую семью невозможно построить мирное будущее, сказал Папа Франциск. «Сам Христос просит нас принимать наших братьев и сестер мигрантов с распростертыми объятьями», — сказал Папа.

Открытое решение проблем миграции помогло был построить мир, в котором есть место не только проектам и институтам, но и людям.

Источник: Седмица.ру