Папа Франциск выразил свои соболезнования в связи с масштабной железнодорожной аварией на Тайване

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. По последним данным, погибли 22 человека (среди них трое детей), 187 получили ранения; причины аварии уточняются.

В телеграмме за подписью Государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец пишет, что его глубоко опечалило известие о железнодорожной катастрофе на азиатском острове. Епископ Рима молится о жертвах трагедии и о тех, кто оплакивает близких, заверяя всех пострадавших в своём внимании и солидарности. В конце телеграммы Папа Франциск призывает Божье благословение и дары исцеления, силы и мира на раненых, их родственников, гражданских властей и спасательных команд.

Всего в потерпевшем крушение скоростном поезде находилось 386 человек. Это — самая крупная железнодорожная авария на острове за последние 37 лет.

По материалам Vatican News