Папа Франциск выразил соболезнования в связи с кончиной ирландского кардинала Десмонда Коннелла

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с кончиной ирландского кардинала Десмонда Коннелла. 90-летний архиепископ Дублина на покое скончался 21 февраля.

В телеграмме, отправленной на имя монс. Диармуида Мартина, архиепископа Дублина, Святейший Отец «с благодарностью вспоминает о годах великодушного священнического и епископского служения» кардинала, а также о «его большом вкладе в развитие Церкви в Ирландии, особенно в контексте его философских исследований».

Кардинал Десмонд Коннелл родился в дублинском городском районе Филсборо 24 марта 1926 года и был рукоположён в священники в 1951 году; много лет преподавал метафизику в столичном университетском колледже. В 1981 году за свои многочисленные публикации в области философии и богословия он был удостоен научной докторской степени в Ирландском национальном университете. Десмонд Коннелл был членом богословской комиссии при Епископской конференции Ирландии, работал в епархиальном комитете по экуменизму, а также нёс капелланское служение в трёх женских монашеских общинах созерцательной жизни.

21 января 1988 года святой Иоанн Павел II назначил его архиепископом Дублина, и 6 марта того же года о. Коннелл принял епископскую хиротонию с девизом «Secundum Verbum Tuum» («По слову Твоему»). На консистории 21 февраля 2001 года Папа Иоанн Павел II возвел его в сан кардинала с титулом римской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите.

Источник: Радио Ватикана