Папа Франциск встретится в четверг с епископами США

Папа Франциск встретится в четверг с епископами США

Сентябрь 12, 2018

О предстоящей сообщил 12 сентября директор пресс-службы Святейшего Престола Грег Берк.

В четверг 13 сентября Святейший Отец примет на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана группу епископов из :

— архиепископа Галвестона и Хьюстона кард. Дэниела ДиНардо, возглавляющего Конференцию католических епископов США,

— архиепископа Бостона кард. Шона Патрика О’Мэлли, председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних;

— в состав делегации войдут также архиепископ Лос-Анжелеса монс. Хосе Орасио Гомес, вице-президента епикопата США, и генеральный секретарь епископской конференции монс. Брайан Брансфилд.

 

Источник: Vatican News

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