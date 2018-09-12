Папа Франциск встретится в четверг с епископами США
О предстоящей аудиенции сообщил 12 сентября директор пресс-службы Святейшего Престола Грег Берк.
В четверг 13 сентября Святейший Отец примет на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана группу епископов из США:
— архиепископа Галвестона и Хьюстона кард. Дэниела ДиНардо, возглавляющего Конференцию католических епископов США,
— архиепископа Бостона кард. Шона Патрика О’Мэлли, председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних;
— в состав делегации войдут также архиепископ Лос-Анжелеса монс. Хосе Орасио Гомес, вице-президента епикопата США, и генеральный секретарь епископской конференции монс. Брайан Брансфилд.
Источник: Vatican News
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