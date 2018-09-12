Папа Франциск встретится в четверг с епископами США

О предстоящей аудиенции сообщил 12 сентября директор пресс-службы Святейшего Престола Грег Берк.

В четверг 13 сентября Святейший Отец примет на аудиенции в Апостольском дворце Ватикана группу епископов из США:

— архиепископа Галвестона и Хьюстона кард. Дэниела ДиНардо, возглавляющего Конференцию католических епископов США,

— архиепископа Бостона кард. Шона Патрика О’Мэлли, председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних;

— в состав делегации войдут также архиепископ Лос-Анжелеса монс. Хосе Орасио Гомес, вице-президента епикопата США, и генеральный секретарь епископской конференции монс. Брайан Брансфилд.

Источник: Vatican News