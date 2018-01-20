Папа Франциск встретился с властями Перу и дипломатами (+ ФОТО)

В пятницу 19 января Папа Франциск встретился в Лиме с властями Республики Перу, членами правительства и дипломатического корпуса.

В своей речи Епископ Рима отметил, что мысли об этой стране внушают надежду: лесная территория Амазонии — это «лёгкое» планеты, народы Перу обладают богатой культурой и внутренними ценностями: им свойственны гостеприимство, уважение к ближним, ответственность и солидарность, особенно перед лицом трудностей. Новые поколения, которые надеждой мечтают о будущем и черпают из мудрости предков — это самый ценный дар для всего общества. Перу — отчизна многих святых, открывших пути христианской веры для всего американского континента, и среди них Папа Франциск упомянул перуанского священника-доминиканца Мартина де Порреса.

Республику Перу можно с уверенностью назвать страной надежды, отметил Епископ Рима, однако этой надежде угрожают многочисленные современные проблемы: злоупотребление природными ресурсами, чреватое уроном для всей экосистемы и для будущего страны; деградация окружающей среды, которая тесно связана с нравственной деградацией местных общин. Эти пагубные явления питают коррупцию в обществе, порождают преступные организации, которые занимаются торговлей людьми и усугубляют современное рабство.

Папа Франциск подчеркнул, что бороться с этими социальными бедствиями можно только сообща: «объединённая защита надежды» подразумевает культуру прозрачности между государственными органами, частным сектором и гражданским обществом, включая церковные организации. Каждый перуанец должен почувствовать, что страна принадлежит именно ему, поэтому следует продвигать отношения братства и равенства, выходить на помощь нуждающимся, строить государство, в котором есть место для всех.

Святейший Отец заверил в приверженности этим общественным благам Католической Церкви, которая всегда сопровождала жизнь народа, и призвал все компоненты общества к тесному сотрудничеству, дабы Перу и впредь оставалась страной надежды.

Источник: Радио Ватикана