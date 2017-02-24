Папа Франциск встретился с родственниками жертв теракта в Дакке

22 февраля Святейший Отец встретился с родственниками 9 итальянцев, погибших во время теракта в Дакке, Бангладеш, 1 июля прошлого года.

Всего на аудиенцию к Папе Франциску пришли около 30 человек в сопровождении епископа Алифе и Кайаццо Валентино ди Чербо. В результате террористической атаки в Дакке, авторами которой были 5 исламских экстремистов, всего погибли 29 человек. На совершённое насилие родные жертв отреагировали акциями солидарности, в частности, помощью в строительстве церкви в Бангладеш.

Вот что сказали участники аудиенции перед микрофоном Радио Ватикана:

«Ненависть ни к чему не приводит, месть ни к чему не приводит, только к злобе и другому насилию».

«Трагедия в Дакке была для нас ужасной, неповторимой, с нами поступили чудовищно. Не существует ответа на вопрос ´почему?´, не существует причины поступка этих молодых людей… Мы хотим знать, почему».

«Инстинктивно я решила сделать что-нибудь для Дакки. Мы создали ассоциацию ´В дороге с Винченцо´ (так зовут одного из погибших) и будем продвигать проекты помощи и поддержки повсюду, где нуждаются, в том числе и в Италии».

«От любви до ненависти один шаг, но обратный путь не так прост», — сказал Папа, обращаясь к родным жертв теракта в Дакке. Святейший Отец выразил восхищение христианским ответом родственников жертв на пережитое горе и сказал: «Спасибо вам за то, что вы делаете, вы преподали мне урок».

«Нельзя идти по пути насилия, и мы надеемся, что новые поколения поймут это и смогут сделать лучше наш мир», — сказал отец одной из погибших девушек.

Источник: Радио Ватикана