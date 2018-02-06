Папа Франциск встретился с президентом Турции (ФОТО)

Утром 5 февраля Папа Франциск встретился в Апостольском дворце в Ватикане с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе сердечной беседы, как передает Ватиканский Зал Печати, были затронуты вопросы двусторонних отношений между Святейшим Престолом и Турцией, вопрос обстановки в стране и положения в ней Католической Церкви, а также вопрос приема многочисленных беженцев и связанных с ним проблем.

Папа Франциск и Реджеп Эрдоган обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке с особым вниманием к статусу Иерусалима, и подчеркнули необходимость продвигать мир и стабильность и этом регионе посредством диалога и переговоров, в духе уважения прав человека и международного права.

Источник: Радио Ватикана