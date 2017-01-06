Папа Франциск встретился с пострадавшими от землетрясения в центре Италии

5 января, в канун торжества Богоявления, Святейший Отец встретился на частной аудиенции в Зале Павла VI с верующими из центральной Италии, где 24 августа, а затем 26 и 30 октября прошлого года произошли разрушительные землетрясения. 2 января наступившего года эти же области вновь пострадали от подземных толчков. Речь идет о людях, потерявших своих близких, дом, экономическую стабильность, вынужденных оставить родные места: все они отчаянно нуждаются в утешении и надежде.

В аудиенции приняли участие 800 человек иp архиепархии Сполето и Норчи в сопровождении монсеньора Ренато Боккардо и настоятелей приходов. На встрече с Папой присутствовали также Васко Эррани, чрезвычайный уполномоченный по восстановлению территорий, пострадавших от землетрясения, Фабрицио Курчо, глава Службы гражданской защиты, Катюша Марини, президент областной комиссии Умбрии, мэры пострадавших городов, представители пожарной охраны и полиции.

В воскресенье 8 января архиепископ Перуджи и Читта-делла-Пьеве кардинал Гуалтьеро Бассетти совершит Святую Мессу в Сан-Пеллегрино-ди-Норча.

Источник: Радио Ватикана