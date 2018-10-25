Папа Франциск встретился с молодежью и пожилыми людьми

23 октября в Институте патристики «Аугустинианум» состоялась встреча Святейшего Отца с молодежью и пожилыми людьми, приуроченная к презентации проекта «Мудрость эпохи»: книги, в которой собраны свидетельства старшего поколения из 30 стран, сопровожденные комментариями Папы Франциска и отца Антонио Спадаро, — сообщает корреспондент русскоязычной редакции Vatican News Ольга Сакун.

Встреча Святейшего Отца с представителями молодежи и пожилых проходила в форме вопросов и ответов. Первым был ответ на вопрос молодой итальянки: как молодые могут завязывать подлинные, живые отношения, когда вокруг всё кажется искусственным, «пластмассовым»? Папа ответил цитатой из Нового Завета: «Блаженнее давать, нежели принимать». Против «культуры отбросов», уничтожающей чувства, можно применить только один способ: служение.

Пожилая пара поделилась своим опытом, рассказав, что, несмотря на солидное католическое воспитание, их дети отошли от веры. Как к этому относиться и что делать в этой ситуации?

«Вера передается на диалекте», — сказал в ответ Папа и пояснил, что обычно самое действенное христианское воспитание дают бабушки и дедушки, и особенно это можно сказать об эпохе гонений на Церковь в прошлом столетии. Затем Папа подчеркнул, что веру невозможно передать посредством катехизиса, но это делается посредством всей жизни. Можно ли сказать, что мы терпим крах в передаче веры, если дети уходят из Церкви? Папа считает, что нет, что не стоит даже задавать такой вопрос. Если дети оставляют веру, первый шаг – не бояться, не терять внутреннего мира. Ни в коем случае не пытаться переубедить детей, потому что вера не возрастает через прозелитизм. Лучший подход в таких ситуациях – «молчаливое сопровождение». Причины отдаления ребенка от веры, от Церкви не всегда следует искать в семье: большая часть антисвидетельства исходит как раз от Церкви, пояснил Папа: «От священников-невротиков, от тех, кто называет себя католиками и живет двойной жизнью, от несоответствия между поиском ценностей в христианской общине и наличием в ней нехристианских ценностей».

«Родителям и бабушкам с дедушками, которые переживают этот опыт, я советую иметь большую любовь, быть как можно мягче, проявлять как можно больше понимания, свидетельствовать и терпеть. И молиться» Папа отметил, что часто родители попадаются в ловушку, вступая в дискуссии с детьми на эту тему. Лучше сказать им, что мы не можем дать ответ на тот или иной вопрос, и посоветовать искать дальше: «Следует избегать прямого спора, который отчуждает», — сказал Папа Франциск.

Одной пожилой участнице встречи Папа ответил на вопрос, как он сам относится ко всему негативному, что происходит в мире. «Страдаю, молюсь и говорю», — таков был ответ Папы. Особенно он остановился на трагедии мигрантов, сравнив сегодняшнее к ним отношение с гитлеровским нацизмом, и призвал «не сеять ненависть».

Режиссер Мартин Скорсезе, который тоже был среди участников встречи, спросил Папу, как может выстоять вера молодых людей посреди сегодняшнего хаоса и как старики могут им помочь. Папа ответил, что действительно нелегко передавать веру молодежи в условиях культуры жестокости и насилия. Мы призваны «просить о благодати слез», делиться собственным опытом, не осуждать молодежь (а молодежь не должна осуждать стариков) и быть с ней рядом. «Ненасилие, кротость, мягкосердечность: эти человеческие добродетели кажутся малыми, но они способны отогнать самые тяжелые, самые скверные конфликты», — подчеркнул Святейший Отец.