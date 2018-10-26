Папа Франциск встретился с Католикосом всех армян Гарегином II

24 октября с.г. Папа Франциск провел в Ватикане краткую встречу с Католикосом всех армян Гарегином II, визит которого в Италию приурочен к празднованию 60-летия армянской диаспоры в Милане.Армянский первоиерарх назвал Папу Франциска своим «духовным братом» и отметил чрезвычайную важность основанных на любви отношений между Церквами на фоне общих проблем мира и благополучия в мире.

Гарегин II был избран предстоятелем Армянской Апостольской Церкви в 1999 г. В 2000 г. он побывал в Вечном Городе в связи с Великим Юбилеем христианства, а в 2001 г. встретился с Папой Иоанном Павлом II в свете Апостольского визита того в Армению. В 2005 г. Гарегин II присутствовал на похоронах великого Папы-поляка. В 2008 и 2012 гг. он встречался с Папой Бенедиктом XVI, в марте 2013 г. побывал на инаугурации понтификата Папы Франциска, а в июне 2016 г. принял его у себя в Ереване.

По материалам Vatican News