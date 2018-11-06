Папа Франциск встретился с горскими евреями

5 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции раввинов горских евреев, прибывших из разных стран. Впервые в истории евреи, принадлежащие к этой традиции, встретились с Папой Римским. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Обращаясь к гостям, Папа упомянул о своем последнем посещении еврейской общины, которое состоялось в ходе Апостольского визита в Литву 23 сентября, в День Воспоминания о погибших в Катастрофе, 75 лет спустя после уничтожения вильнюсского гетто и гибели тысяч евреев. «Я молился у памятника жертвам Холокоста, — сказал Папа, — и просил Всевышнего утешить Свой народ. Воспоминание о Холокосте необходимо, чтобы от прошлого осталась живая память. Без живой памяти не наступит будущее, поскольку, если мы не научимся от самых черных страниц истории не впадать в те же самые ошибки, человеческое достоинство останется мертвой буквой».

Папа отметил, что в связи с Шоа он хотел бы вспомнить еще о двух трагических датах: 16 октября отмечалось 75-летие облавы на еврейское гетто в Риме, а 9 ноября исполнится 80 лет со дня погрома, называемого «Хрустальной ночью», который был совершен с целью «искоренить из сердца человека и целого народа самое неприкосновенное: присутствие Творца». «Когда люди пожелали заменить Благого Бога идолопоклонничеством власти и идеологией ненависти, дело дошло до безумства уничтожения творений. Поэтому религиозная свобода — это высочайшее благо, которое следует защищать, это основное право человека, оплот против тоталитаристских притязаний».

Папа с горечью констатировал, что до сих пор не было искоренено явление антисемитизма. «Как я много раз напоминал, христианин не может быть антисемитом», — подчеркнул Папа Франциск. У нас общие корни, и подобные чувства противоречат вере и самой жизни.

Подчеркнув важность дружбы между евреями и католиками, Папа отметил, что эта дружба основана на братстве, корни которого находятся в Истории Спасения. Святейший Отец вознес благодарение Богу, Подателю всякого блага, за дар дружбы между католиками и евреями, которая побуждает к диалогу на благо всего человечества.

Папа упомянул также о своей поездке в Азербайджан, где два года назад он участвовал в межрелигиозной встрече и убедился в возможности гармоничного сосуществования религий. Диалог пробуждает любовь там, где царит ненависть, и мы живем в эпоху решений, основанных не на насилии, но на «терпеливых процессах примирения». «Прошу Всевышнего благословить наш путь дружбы и доверия, чтобы мы могли всегда жить в мире и, где бы мы ни находились, были ремесленниками и строителями мира. Шалом алейхем!» — сказал в заключение Святейший Отец.