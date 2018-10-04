Папа Франциск встретился с двумя Отцами Синода из Китая

Как мы уже сообщали, впервые в Генеральной ассамблее Синода епископов (эта структура была учреждена Папой Павлом VI в 1965 г.) примут участие иерархи из материковой части Китая. Приглашения стать участниками Синода посылались китайским епископам и ранее — в частности, св. Иоанном Павлом II в 1998 г. и Бенедиктом XVI в 2005 г., но только теперь на эти приглашения мог воспоследовать позитивный ответ благодаря подписанию Временного соглашения между Святым Престолом и правительством КНР. В Рим для участия в Синоде прибыли епископ-коадьютор Яньаня Джон Батист Ян Сяотин и епископ Чэндэ Джозеф Го Иньчай. Этот последний является одним из семи епископов из «Патриотической католической ассоциации», хиротонисанных без санкции Святого Престола, но недавно, в силу вышеупомянутого соглашения, принятых им в церковное общение. Что же касается Ян Сяотина, то он был возведен в епископский сан в 2010 г. с согласия Папы Бенедикта XVI. Перед началом заседаний Синода Епископ Рима провел со своими китайскими собратьями краткую встречу.

По материалам Vatican News