Папа Франциск встретился с албанской делегацией

19 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию албанских политических и духовных лидеров, которые прибыли в Рим по случаю 550-летия смерти своего национального героя, католика Георгия Кастриоти Скандербега, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец отметил, что знаменитый албанский вождь, «героический сын сильного и щедрого народа, смело защищал духовные ценности и христианское имя, заслужив тем самым титул ‘Атлета Христа’». Своими делами он создавал албанскую культурную самобытность и стал символом национального единства, подчеркнул Папа. В знак уважения к личности и свершениям этого героя 2018 год в Албании посвящён Георгию Скандербергу. После его смерти страна потеряла независимость и многие её жители выбрали эмиграцию, в том числе в Италию. Папа отметил, что для потомков албанцев, населяющих полуостров, этот национальный герой остаётся «важным мостом» с их исторической родиной.

Вспоминая о своём визите в Албанию в 2014 году, Святейший Отец отметил атмосферу взаимного уважения и доверия между католиками, православными и мусульманами, назвав это «драгоценным достоянием страны»: «Это показывает, что мирное совместное жительство граждан, принадлежащих к разным религиям, осуществимо на практике. Оно создаёт гармонию и высвобождает лучшие силы и креативность целого народа, превращая простое сосуществование в подлинное сотрудничество и братство. Благое стремление видеть в различиях повод к диалогу, взаимному уважению и познанию способствует также развитию истинных духовных путей».

В конце встречи Папа Франциск преподал апостольское благословение делегатам и всему албанскому народу, напомнив о «святых мучениках, которые засвидетельствовали свою веру ценой жизни» и о великой святой албанке — Матери Терезе из Калькутты.